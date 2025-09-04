Cristina rechazó los cuestionamientos de Milei y llamó a votar por Fuerza Patria en la provincia

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un duro pronunciamiento en sus redes sociales tras el acto de Javier Milei en Moreno. En un mensaje dirigido a “toda la militancia peronista de la provincia de Buenos Aires” sostuvo que lo que se vio fue “el espectáculo sobre un escenario y con reflectores, de un presidente desaforado” y calificó como “propio de gente cobarde y de muy baja estofa” que Milei cantara contra Néstor Kirchner. “Porque hay que ser cobarde para meterse con quien ya no está y no puede defenderse. Hay que ser cobarde para festejar la muerte de sus oponentes”, remarcó.
La exmandataria también se refirió al escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad. “Hay que ser muy, pero muy caradura para decir que las coimas con los remedios de los discapacitados son operetas de la oposición contra su hermana”, disparó. Y agregó: “El que dijo todo eso no fue ningún opositor. Fue la misma persona con la que Milei escuchaba ópera todos los domingos en Olivos. Era su abogado personal y además a quien nombró como titular de la ANDIS”.
Cristina recordó incluso el intento de magnicidio que sufrió en 2022 para contraponerlo a los dichos de Milei: “Se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo y se lo dice alguien a quien sí quisieron matar y que gracias a la mano de Dios y a la intervención de algunos compañeros no lo pudieron lograr”.
Cabe señalar que convocó a la ciudadanía a expresarse en las elecciones del próximo domingo: “Es importante que todos vayan a votar. Es necesario ponerle un freno a tanto insulto, a tanto agravio, a tanto maltrato y desatino, y sobre todo a tantas y tan profundas injusticias. Y ese freno es la boleta de Fuerza Patria”.