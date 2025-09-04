Veda electoral en la provincia de Buenos Aires: a qué hora empieza, qué se puede hacer y qué no

Con el inicio de la veda electoral este viernes en la provincia de Buenos Aires, los ciudadanos se preparan para un fin de semana en el que, si bien la vida cotidiana continúa, rigen restricciones claras para garantizar la transparencia y la libertad del voto.
