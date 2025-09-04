04.09.2025 / ELECCIONES 2025

Veda electoral en la provincia de Buenos Aires: a qué hora empieza, qué se puede hacer y qué no

Con el inicio de la veda electoral este viernes en la provincia de Buenos Aires, los ciudadanos se preparan para un fin de semana en el que, si bien la vida cotidiana continúa, rigen restricciones claras para garantizar la transparencia y la libertad del voto.





La normativa no impide la circulación ni las reuniones privadas. Es decir, los bonaerenses pueden salir de sus casas, juntarse con amigos o familiares y compartir actividades en ámbitos privados. La ley no busca limitar la vida social, sino evitar que existan presiones o influencias indebidas sobre el electorado.

Sin embargo, hay restricciones que deben cumplirse estrictamente. Entre las principales se encuentra la prohibición de hacer campaña o difundir mensajes proselitistas en cualquier formato. También está vedada la realización de actos públicos de carácter político y la organización de espectáculos masivos.

Otra medida clave es la restricción a la venta de bebidas alcohólicas, que comienza a las 20 horas del día anterior a la votación y se extiende hasta tres horas después del cierre de los comicios.

El objetivo de la veda es garantizar que la jornada electoral se desarrolle con normalidad y que cada ciudadano pueda ejercer su derecho en libertad, sin presiones externas y con responsabilidad cívica.


