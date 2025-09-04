Veda electoral en la provincia de Buenos Aires: a qué hora empieza, qué se puede hacer y qué no

La normativa no impide la circulación ni las reuniones privadas. Es decir, los bonaerenses pueden salir de sus casas, juntarse con amigos o familiares y compartir actividades en ámbitos privados. La ley no busca limitar la vida social, sino evitar que existan presiones o influencias indebidas sobre el electorado.

Otra medida clave es la restricción a la venta de bebidas alcohólicas, que comienza a las 20 horas del día anterior a la votación y se extiende hasta tres horas después del cierre de los comicios.El objetivo de la veda es garantizar que la jornada electoral se desarrolle con normalidad y que cada ciudadano pueda ejercer su derecho en libertad, sin presiones externas y con responsabilidad cívica.