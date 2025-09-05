Guillermo Francos salió a despegarse del Gordo Dan tras el tuit sobre Luis Juez y su hija

Francos por ahí no entiende de la vehemencia y de la frontalidad históricas para decir la verdad que caracterizan a LLA porque cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra y bajo persecución y amenazas constantes de ir presos por enfrentar — DAN (@GordoDan_) September 5, 2025

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, repudió públicamente un mensaje del tuitero Daniel Parisini, conocido como "Gordo Dan", en el que atacó de forma cruel al senador Luis Juez y a su hija Milagros, que padece parálisis cerebral, luego de que el legislador cordobés votara a favor del rechazo al veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. "Lo repudió totalmente, me parece fuera de lugar, repudiable, no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma que se expresa, ni el fondo de la cuestión", sentenció Francos durante una entrevista con TN, lo que provocó que Parisini borrara el tuit de inmediato.El jefe de Gabinete se comunicó con Juez para indicarle que "el Gordo Dan no tiene nada que ver con el Gobierno". Sin embargo, vale recordar que, en noviembre de 2024, Francos se había expresado a favor de que el actual conductor del canal de streaming Carajo y miembro de las Fuerzas del Cielo sea candidato del oficialismo en las legislativas.La publicación que hizo el Gordo Dan en la red social X fue mucho más allá de lo político. El influencer, cercano al asesor Santiago Caputo, publicó: "Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei".