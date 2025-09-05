Guillermo Francos salió a despegarse del Gordo Dan tras el tuit sobre Luis Juez y su hija

"Lo repudió totalmente, me parece fuera de lugar", señaló el jefe de Gabinete, que en noviembre de 2024 se expresó a favor de que el tuitero oficialista sea candidato en las legislativas de este año.
Francos por ahí no entiende de la vehemencia y de la frontalidad históricas para decir la verdad que caracterizan a LLA porque cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra y bajo persecución y amenazas constantes de ir presos por enfrentar— DAN (@GordoDan_) September 5, 2025
