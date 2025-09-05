Axel Kicillof: "El modelo de Milei es un desastre y una calamidad"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se opuso al modelo de gestión del presidente Javier Milei y destacó la importancia de la presencia del Estado para garantizar el acceso a la salud y a la educación para la sociedad. Pidió recursos para poder avanzar con la obra pública y aseguró que no hay avance de los privados, sin una inversión estatal.En la previa de la veda electoral a dos días de las elecciones provinciales, el gobernador habló en Radio 10 e hizo hincapié en la importancia de trabajar desde el núcleo: “Veníamos de una provincia donde sea gobernada desde la capital con Vidal, con Scioli que vivían en CABA”. “El otro día inauguramos la escuela número 280 de la gestión y después tenemos 500 que reinauguramos porque estaban rotas, 1300 aulas, 399 ambulancias, son números que divierten. Muchos centros de atención primaria de salud para que no haya salitas, sino un centro para atenderse”, contó sobre el avance de la provincia.En cuanto a la educación, contó que “mientras Milei cierra universidades, nosotros abrimos centros universitarios. Hay que terminar con destruir el Estado desde adentro. Sin estado no hay salud, sin estado no hay educación”.En tal sentido, marcó que para el avance de emprendimientos privados es necesario tener obra pública previa. “Todo esto es la mentira que se está cayendo a pedazos a Milei, que ha suspendido obras públicas, las obras de agua, cloacas, electricidad y que ha suspendido 80 escuelas. Ese modelo de Milei es un desastre, una calamidad, se está desarmando y lo está viendo todo el mundo porque no tienen laburo”.“Lo que está haciendo Milei es criminal. No hay país que no tenga obra pública nacional. Tiene que ser nacional. Con un día de intereses podría terminarnos varias escuelas de las que están paradas. No es que no hay plata”, agregó. “Otra gran mentira de Milei que es que el ajuste iba a ser para la casta”, indicó. Y disparó: “Es la primera vez en historia que se vota a una persona, pero que manda otra que es Karina Milei. Karina Milei es la que dirige el gobierno de Milei porque Milei solo se ocupa de dar charlas en conferencias”.“Estamos en una elección donde estamos definiendo si los discursos agresivos, del odio, con insultos que trata a cualquiera que no piensa igual que trajo. Karina es jefa de Milei y nadie la votó. Si pierde va a tener que revisar las locuras que está haciendo. Hay que cambiar este programa económico y se cambia en las urnas. Si ganan, empoderados, con un cheque en blanco qué va a hacer”, concluyó.El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, contó los motivos para votar por Fuerza Patria: "Para defender a los jubilados, castigar a los que hacen negocios con las personas con discapacidad y ponerle un freno a la violencia y a la impunidad. Para seguir construyendo escuelas y centros de salud".