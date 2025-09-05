El rechazo del Congreso al veto de Milei fue el primero en 22 años

El rechazo del Senado al veto del presidente Javier Milei a la ley que declara la emergencia en el área de Discapacidad no fue un hecho inédito, pero sí aislado: de hecho, hacía 22 años no ocurría.La última vez que el Congreso no desafiaba al Poder Ejecutivo había tenido lugar el 12 de marzo de 2003, cuando estaba al mando del Poder Ejecutivo Eduardo Duhalde.La ley en cuestión fue la ley 25.715, que reducía los aranceles de importación del azúcar. Entonces el mandatario interino había decidido vetarla en forma total, pero el Parlamento decidió insistir. Tras el rechazo de los dos tercios de ambas cámaras, la ley finalmente, quedó promulgada en los primeros días de abril de 2003.- El incremento del presupuesto universitario.- La moratoria previsional.- La ayuda a los afectados por las inundaciones en Bahía Blanca.- El aumento jubilatorio (en dos oportunidades).- La emergencia en Discapacidad, que ahora, tras el rechazo del Congreso, debería ponerse en marcha. De todos modos, desde el Gobierno ya adelantaron que se intentará judicializar el tema.