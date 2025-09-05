05.09.2025 / CONGRESO

El rechazo del Congreso al veto de Milei fue el primero en 22 años

No es un hecho inédito, pero sí aislado. La última vez que el Parlamento desafió al Poder Ejecutivo tuvo lugar durante el mandato de Eduardo Duhalde.



El rechazo del Senado al veto del presidente Javier Milei a la ley que declara la emergencia en el área de Discapacidad no fue un hecho inédito, pero sí aislado: de hecho, hacía 22 años no ocurría.

La última vez que el Congreso no desafiaba al Poder Ejecutivo había tenido lugar el 12 de marzo de 2003, cuando estaba al mando del Poder Ejecutivo Eduardo Duhalde.

La ley en cuestión fue la ley 25.715, que reducía los aranceles de importación del azúcar. Entonces el mandatario interino había decidido vetarla en forma total, pero el Parlamento decidió insistir. Tras el rechazo de los dos tercios de ambas cámaras, la ley finalmente, quedó promulgada en los primeros días de abril de 2003.

LOS VETOS DE MILEI

- El incremento del presupuesto universitario.
- La moratoria previsional.
- La ayuda a los afectados por las inundaciones en Bahía Blanca.
- El aumento jubilatorio (en dos oportunidades).
- La emergencia en Discapacidad, que ahora, tras el rechazo del Congreso, debería ponerse en marcha. De todos modos, desde el  Gobierno ya adelantaron que se intentará judicializar el tema.

Lo más leído

1

Elecciones en Provincia de Buenos Aires: un candidato encabeza las últimas encuestas por casi 20 puntos

2

Bullrich acusó a espías rusos por los audios de Karina Milei y sugirió una posible "incidencia de Venezuela"

3

La Justicia ordenó que dejen de difundirse los audios de Karina Milei tras la denuncia del Gobierno

4

Se conocerán nuevos audios del escándalo de las coimas que implican más a Karina Milei: dónde escucharlos

5

Diputados citaron a Karina Milei para que dé explicaciones sobre los últimos audios que trascendieron

Más notas de este tema

Nelson Castro cuestionó la salud psíquica de Milei y habló de su relación con Karina: "Es una relación patológica"

05/09/2025 - POLÉMICA

Nelson Castro cuestionó la salud psíquica de Milei y habló de su relación con Karina: "Es una relación patológica"

Emergencia en Discapacidad: quiénes son los 7 senadores que apoyaron el veto de Javier Milei

05/09/2025 - CONGRESO

Emergencia en Discapacidad: quiénes son los 7 senadores que apoyaron el veto de Javier Milei

Javier Milei se enojó con el Senado y calificó de "golpe institucional" el rechazo a su veto en Discapacidad

05/09/2025 - DECLARACIONES

Javier Milei se enojó con el Senado y calificó de "golpe institucional" el rechazo a su veto en Discapacidad

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.