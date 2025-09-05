Coimas en ANDIS: el análisis forense arrojó que no se podrán recuperar los mensajes borrados del móvil de Spagnuolo

Coimas en Discapacidad: advierten que no se podrán recuperar los mensajes borrados del teléfono de Spagnuolo Lo determinó el análisis forense de los celulares secuestrados. El extitular de la ANDIS había entregado dos dispositivos y uno de ellos contenía chats con los hermanos Milei. La causa continuará bajo secreto de sumario.
