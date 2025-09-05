Coimas en ANDIS: el análisis forense arrojó que no se podrán recuperar los mensajes borrados del móvil de Spagnuolo

El análisis forense de los celulares secuestrados en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) determinó que los mensajes borrados del teléfono de Diego Spagnuolo, el extitular del organismo, no podrán ser recuperados.Spagnuolo había entregado dos dispositivos móviles y uno de ellos contenía chats con el presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Según los expertos de la Dirección de Apoyo Técnico a las Investigaciones Penales (DATIP), la imposibilidad de recuperar los mensajes se debe al método utilizado para eliminarlos. "No podrán ser recuperados por la manera en que se borraron", explicaron los peritos que trabajan dentro de la causa que llevan adelante el fiscal federal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.Fuentes judiciales confirmaron a Noticias Argentinas que la causa continuará bajo secreto de sumario por un período adicional de diez días hábiles. Esta medida se toma para proteger la investigación mientras los especialistas continúan analizando el resto del material incautado. El secreto de sumario es una herramienta procesal que permite a la justicia avanzar sin interferencias externas, garantizando la confidencialidad de las pruebas.