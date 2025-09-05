05.09.2025 / ECONOMÍA

Se disparan los montos de las multas de tránsito y algunas superan los 2 millones de pesos: cuáles son las más costosas

En caso que un conductor transite con una infracción sin abonar, esta puede ocasionarle problemas a la hora de realizar diversos trámites. Los detalles en la nota.



Las multas de tránsito tienen un fin que va más allá de sancionar económicamente a los conductores, ya que también buscan fomentar la seguridad vial y prevenir accidentes. Los montos de estas infracciones cambian según el nivel de gravedad, al mismo tiempo que es importante resaltar que en una multa sin abonar puede acarrear serios dolores de cabeza a la hora de realizar trámites.

Los montos de las multas de tránsito no se fijan al azar, sino que se calculan tomando como referencia las llamadas Unidades Fijas (UF), cuyo valor se determina según el precio del litro de nafta de mayor octanaje. Por este motivo, estos son los valores actualizados de las multas de tránsito en la Ciudad Autónoma de Buenos y la Provincia de Buenos Aires.

LOS NUEVOS VALORES

- Exceso de velocidad: entre $240.900 y $1.606.000 (150 a 1.000 UF)
- No usar casco o cinturón de seguridad: entre $80.300 y $160.600 (50 a 100 UF)
- Pasar un semáforo en rojo: entre $481.800 y $1.606.000 (300 a 1.000 UF)
- Circular a contramano: entre $481.800 y $1.606.000 (300 a 1.000 UF)
- Giro a la izquierda en zonas prohibidas: entre $481.800 y $1.606.000 (300 a 1.000 UF)
- Mal estacionamiento: entre $80.300 y $160.600 (50 a 100 UF)
- Conducir alcoholizado: entre $481.800 y $1.606.000 (300 a 1.000 UF)
- Negarse a realizar un test de alcoholemia: entre $803.000 y $1.927.200 (500 a 1.200 UF)
- Circular con la VTV vencida: entre $481.800 y $1.606.000 (300 a 1.000 UF)
- Manejar sin la edad reglamentaria: entre $481.800 y $1.606.000 (300 a 1.000 UF)
- Manejar sin habilitación: entre $481.800 y $1.606.000 (300 a 1.000 UF)
- Circular sin documentación: entre $80.300 y $160.600 (50 a 100 UF)
- Circular sin cobertura de seguro: entre $481.800 y $1.606.000 (300 a 1.000 UF)
- Circular sin comprobante del seguro: entre $80.300 y $160.600 (50 a 100 UF)
- Circular con exceso de ocupantes: entre $80.300 y $160.600 (50 a 100 UF)
- Con este nuevo cuadro tarifario, las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires vuelven a ubicarse entre las más altas del país, reforzando el vínculo entre el precio de los combustibles y el valor de las sanciones.

