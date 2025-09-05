Javier Milei se enojó con el Senado y calificó de "golpe institucional" el rechazo a su veto en Discapacidad

El Senado dio este jueves un gran golpe político a un Poder Ejecutivo que, desde el inicio, decidió gobernar a discreción mediante decretos de necesidad y urgencia (DNU), sin presentar siquiera un solo proyecto de Presupuesto Nacional. Además, el rechazo al veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad significó el primer golpe de una jornada que dejó al gobierno de Javier Milei por el suelo.Seguidamente, con una amplia mayoría la Cámara alta dio media sanción al proyecto que modifica el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes, que ahora será girado a la Cámara de Diputados, donde se le podría asestar a Javier Milei el golpe de nocaut a sus aspiraciones de gestionar prácticamente con “la suma del poder público”, como se le brindó desde la aprobación de la llamada Ley Bases.La iniciativa opositora, respaldada en el recinto de la cámara alta por la totalidad del peronismo, parte de la UCR, el PRO y partidos provinciales, busca morigerar la utilización de la herramienta que le sirve al Ejecutivo para saltear arbitrariamente al Congreso. Hasta el momento, ningún funcionario de relevancia habló directamente a la nueva jornada negra sufrida por los libertarios, pronunciándose -como es habitual- con duros epítetos dirigidos a legisladores que ya no acatan ciegamente todas y cada una de las decisiones adoptadas en Casa Rosada.Solo el propio Presidente, quien acompañado por el ministro Luis Caputo ya se encuentra en Los Ángeles, Estados Unidos, para reunirse con inversores y especuladores internacionales, se refirió al tema pero con la republicación de un tuit habla de un supuesto “golpe institucional”.La publicación pertenece a un productor rural cordobés de pública fe libertaria, Luis Picat, para quien la limitación a los vetos presidenciales votada en el Senado representa “un golpe institucional”, ya que Milei “no puede gobernador con minoría legislativa”. “No lo hicieron con Macri, con Fernández, menos con Kirchner. Cambiaron su posición respecto al VETO, esto es un GOLPE INSTITUCIONAL. El presidente no puede gobernar con minoría legislativa necesita MÁS diputados y senadores EN EL CONGRESO PARA DEFENDER LO LOGRADO y la gobernabilidad. Ellos lo único que quieren es mantener el Status Quo”, reza el texto retuiteado por el Presidente.