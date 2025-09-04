Cruce libertario: Pagano denunció a Francos y lo llamó marioneta mediática tras ser tildada de golpista

La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, e instó a que este también “haga la denuncia en la Justicia” y a que “no se vuelva una marioneta mediática”, luego de haberla llamado “golpista institucional” al proyecto mileísta. “Me parece que es usted el cooptado al que le escriben (por cierto mal) el guion”, arremetió Pagano.En su presentación, la integrante del bloque Coherencia denunció que Francos tiene “acceso a información proveniente de todos los organismos de inteligencia del Estado y con agentes de inteligencia que lo asesoran directamente en sus secretarías”. Asimismo, Pagano sostuvo que las opiniones del jefe de Gabinete están “basadas en información sensible” que debería poner a disposición de la Justicia, citando la Ley de Ética Pública y el artículo 177 del Código Penal.Según la legisladora, Francos atribuyó públicamente hechos que, de ser ciertos, “configurarían delitos gravísimos contra el orden constitucional y la vida democrática, tales como la sedición y la rebelión”.El conflicto se intensificó tras las acusaciones de Pagano sobre la filtración de audios vinculados a Karina Milei, cuando afirmó que Francos fue responsable de la difusión para “posicionarse mejor dentro del Gobierno” y mencionó en el Congreso la presencia de exagentes de la SIDE en la Jefatura de Gabinete, entre ellos José Luis Vila.En respuesta, Francos aseguró en radio La Red que existe una “conspiración clarísima” entre Pagano, Lourdes Arrieta y el bloque Coherencia con el objetivo de “voltear al Presidente”. Añadió: “Son golpistas, lisa y llanamente. Tienen un plan sistemático para desestabilizar el gobierno democráticamente electo. Esto no es disidencia política, esto es sedición en estado puro. Son golpistas institucionalmente, pretenden voltear al Gobierno, pero sin elementos”.El funcionario también detalló los supuestos motivos de los legisladores: “Pagano porque le sacaron la presidencia de la Comisión investigadora; el diputado Carlos D’Alessandro porque no pudo hacer que su hijo encabezara la lista en San Luis e intervenimos el partido, y (Lourdes) Arrieta por las discusiones que tuvo con la visita a los militares y toda esa historia que generó”.“Todos tienen enconos personales que no pudieron resolver en términos políticos entonces cargaron contra el bloque de La Libertad Avanza, contra el presidente de la Cámara (Martín Menem), y empezaron a efectuar tiros al aire a ver si uno pegaba”, disparó el jefe de Ministros.