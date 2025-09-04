Interna libertaria: El Gordo Dan apuntó contra Francos tras ganarse su repudio por su insólito posteo contra Luis Juez

El influencer mileísta Daniel Parisini, alias el Gordo Dan, respondió públicamente a Guillermo Francos luego de que este calificara su posteo sobre Luis Juez y su hija con discapacidad como “repudiable”. “Acá uno se enoja con los inmorales que están tirando el plan económico milagroso del presidente Milei al tacho de basura. Ni un paso atrás, Guille”, sostuvo el militante en un extenso mensaje en redes sociales, tras borrar el escandaloso posteo.Francos había denunciado la publicación como una “grosería” y afirmó que “La Libertad Avanza no comparte” esas expresiones, al tiempo que buscó despegar al Gobierno de la polémica. “Lo repudio totalmente, me parece fuera de lugar”, señaló durante una entrevista.Parisini reaccionó al repudio con un nuevo mensaje y acusando a Francos de operar con el albertismo mientras Milei erigía su camino hacia la presidencia. “Cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra y bajo persecución, él formaba parte del gobierno de Alberto Fernández”.Además, apuntó a Juez y otros sectores al sostener que “los inmorales que están tirando el plan económico milagroso del presidente Milei al tacho de basura tienen el tupé de hacerlo utilizando como escudo moral a los sectores más vulnerables de la sociedad”. Concluyó su mensaje con una advertencia: “No se dejen psicopatear por los psicópatas nunca”, disparó.El cruce refleja las tensiones internas de La Libertad Avanza, con militantes mediáticos protagonizando enfrentamientos públicos mientras que el jefe de Ministros intenta mantener un perfil institucional, tras varios escándalos desatados en las últimas semanas, como el del sistema de coimas que salpica de lleno a Karina Milei.REPUDIABLEEl Gordo Dan había publicado un posteo muy polémico sobre Luis Juez y su hija con discapacidad, en el marco del rechazo al veto a la emergencia en Discapacidad por parte del Senado. En él, acusaba al legislador cordobés de tener una hija con una mujer "que no era su esposa". "No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei”, apuntó el tuitero. Ese posteo fue el que provocó el repudio de Francos. Parisini terminó borrando la publicación original, aunque sin olvidar desafiar a la mano derecha del Presidente.