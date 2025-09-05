05.09.2025 / POLÉMICA

Nelson Castro cuestionó la salud psíquica de Milei y habló de su relación con Karina: "Es una relación patológica"

El rol de Karina Milei, considerada la figura más influyente sobre el presidente, aparece nuevamente en el centro del debate público, esta vez de la mano de un diagnóstico que, según el periodista y médico, ya repercute también en los círculos financieros.




El periodista Nelson Castro encendió la polémica al referirse a los “problemas psíquicos” que, según él, atraviesa el presidente Javier Milei. En su programa de Radio Rivadavia, también apuntó contra el vínculo con su hermana y secretaria general de la Nación, Karina Milei, al que calificó como “patológico”.

“Venimos hablando nosotros desde el comienzo de esta patología psíquica del presidente de la República. Empieza a ser un tema en el mundo de los negocios y las finanzas, empieza a verse”, aseguró Castro en una editorial que tuvo fuerte repercusión política.

El conductor no se limitó a la cuestión clínica, sino que vinculó el diagnóstico con la dinámica interna del Gobierno. “Nos damos cuenta que efectivamente es así, con una relación patológica entre el presidente de la República y su hermana. Esto está pesando en el Gobierno. No es un hecho casual”, afirmó.


