Nelson Castro cuestionó la salud psíquica de Milei y habló de su relación con Karina: "Es una relación patológica"

El periodista Nelson Castro encendió la polémica al referirse a los “problemas psíquicos” que, según él, atraviesa el presidente Javier Milei. En su programa de Radio Rivadavia, también apuntó contra el vínculo con su hermana y secretaria general de la Nación, Karina Milei, al que calificó como “patológico”.

El conductor no se limitó a la cuestión clínica, sino que vinculó el diagnóstico con la dinámica interna del Gobierno. “Nos damos cuenta que efectivamente es así, con una relación patológica entre el presidente de la República y su hermana. Esto está pesando en el Gobierno. No es un hecho casual”, afirmó.