Nelson Castro cuestionó la salud psíquica de Milei y habló de su relación con Karina: "Es una relación patológica"

El rol de Karina Milei, considerada la figura más influyente sobre el presidente, aparece nuevamente en el centro del debate público, esta vez de la mano de un diagnóstico que, según el periodista y médico, ya repercute también en los círculos financieros.
1
Elecciones en Provincia de Buenos Aires: un candidato encabeza las últimas encuestas por casi 20 puntos
2
Bullrich acusó a espías rusos por los audios de Karina Milei y sugirió una posible "incidencia de Venezuela"
3
La Justicia ordenó que dejen de difundirse los audios de Karina Milei tras la denuncia del Gobierno
4
Se conocerán nuevos audios del escándalo de las coimas que implican más a Karina Milei: dónde escucharlos