05.09.2025 / INTERNA LLA

Dan cruzó a Francos y le recordó que "formó parte del gobierno de Alberto Fernández"

El tuitero que vive del Estado Gordo Dan le respondió al jefe de Gabinete, Guillermo Francos tras el repudio por sus dichos contra senador nacional Luis Juez por su veto contra el veto a la Emergencia en Discapacidad.




El influencer libertario Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”, salió a responderle al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, después de que éste repudiara públicamente el mensaje en el que atacó al senador cordobés Luis Juez y a su hija. A través de un extenso posteo en la red social X, Parisini cuestionó la posición del funcionario y reivindicó su estilo frontal.

“Francos por ahí no entiende de la vehemencia y de la frontalidad históricas para decir la verdad que caracterizan a LLA porque cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra y bajo persecución y amenazas constantes de ir presos por enfrentar al sistema podrido DE FRENTE, él formaba parte del gobierno de Alberto Fernández”, escribió el conductor del canal de streaming Carajo, cercano a Santiago Caputo.

En su mensaje, Gordo Dan apuntó contra quienes, según él, buscan sabotear el rumbo económico del oficialismo: “Acá uno se enoja con los inmorales que están tirando el plan económico milagroso del presidente Milei al tacho de basura y condenando nuevamente a la pobreza a millones de argentinos porque ENCIMA TIENEN EL TUPÉ de hacerlo utilizando como escudo moral a los sectores más vulnerables de la sociedad”.

El cruce expuso tensiones dentro del propio oficialismo. Francos había calificado de “repudiable” el ataque a Juez y se comunicó con el senador para marcar distancia, recordando además que el influencer “no tiene nada que ver con el Gobierno”. Sin embargo, no pasó inadvertido que en noviembre de 2024 el mismo jefe de Gabinete había apoyado públicamente la idea de que Parisini fuera candidato en las legislativas.

“En consecuencia, no se dejen psicopatear por los psicópatas NUNCA. Ni un paso atrás, Guille. Venceremos”, cerró el mensaje el Gordo Dan, reafirmando su pertenencia a La Libertad Avanza y dejando en evidencia las fracturas internas en el círculo libertario.

