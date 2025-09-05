06.09.2025 / NUEVA COALICIÓN

LLA suma opositores: el bloque de Pagano y Arrieta cranea unirse a gobernadores en defensa del federalismo

Los diputados libertarios que rompieron con el oficialismo avanzan en acuerdos con mandatarios peronistas no kirchneristas. En la agenda, figuran la defensa de la autonomía provincial, la distribución de recursos y el impulso a las economías regionales.




El bloque Coherencia, integrado por los exlibertarios Marcela Pagano, Lourdes Arrieta, Carlos D’Alessandro y Gerardo González, dio nuevas señales de acercamiento a gobernadores peronistas críticos del kirchnerismo. En pocos días mantuvieron reuniones con Gustavo Sáenz, de Salta, y Ricardo Quintela, de La Rioja, con quienes coincidieron en la necesidad de “defender un federalismo real” frente al centralismo de la Nación.

El encuentro con Quintela giró en torno al reclamo por la coparticipación y el reparto de recursos. “Coincidimos en que la Argentina necesita recuperar un verdadero federalismo, donde las decisiones no se tomen solo en los escritorios de la Capital Federal, sino en un diálogo sincero y horizontal con las provincias”, planteó D’Alessandro tras la reunión. El legislador agregó que el objetivo es que cada distrito “tenga las herramientas necesarias para crecer con autonomía, desarrollo productivo y justicia federal”.

En paralelo, los legisladores avanzaron en un temario económico que incluye la promoción de las economías regionales. La agenda acordada con los mandatarios provinciales contempla impulsar la vitivinicultura, la olivicultura, la producción textil y la agroindustria, junto con políticas de incentivo para las energías renovables. La intención, remarcaron, es generar condiciones de inversión y trabajo genuino en los territorios.

Días antes, los diputados se mostraron junto a Sáenz en Salta. Allí el gobernador sostuvo que “la lealtad es una avenida de ida y de vuelta, no es unilateral. Algunos funcionarios del Gobierno nacional fingen demencia a la hora de cumplir con la palabra empeñada”. Y completó: “Equilibrio fiscal, institucional y social: ese es el verdadero triángulo de hierro”.

El alejamiento del bloque Coherencia de La Libertad Avanza respondió a internas con la conducción oficialista en el Congreso. Desde entonces, sus integrantes buscan construir volumen político propio, aprovechando el desgaste del oficialismo y el distanciamiento de algunos mandatarios provinciales con la Casa Rosada.

El acercamiento con Sáenz y Quintela se da en un momento delicado para Milei, con reveses legislativos y señales de aislamiento político. Los exlibertarios ahora trabajan para consolidar un frente común con gobernadores que, aunque alejados de Cristina Kirchner, también marcan distancia de la estrategia presidencial.

