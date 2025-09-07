07.09.2025 / CULTURA

Lali encendió Vélez con un show explosivo y un guiño contra Karina Milei


En su regreso al estadio de Vélez, Lali Espósito desplegó un show imponente, con despliegue escénico, hits y momentos cargados de emoción. Pero lo que se llevó gran parte de la atención fue el guiño político que dejó en medio de su repertorio, una marca registrada de la artista que no esquiva las coyunturas nacionales.




La cantante volvió a marcar agenda con un gesto político que recorrió las redes sociales.Mientras interpretaba *Fanático*, la canción en la que apunta al presidente Javier Milei, la cantante dejó de lado la habitual mueca con la que ironiza sobre el libertario y esta vez optó por un gesto directo: levantó tres dedos, aludiendo al 3% de coima que habría pedido Karina Milei en la Agencia Nacional de Discapacidad.

El gesto fue aplaudido por miles de fanáticos y rápidamente se multiplicó en redes sociales, donde se convirtió en tendencia. Con esa señal, Lali dejó en claro que su música también es un canal para expresar posicionamientos frente a un gobierno atravesado por denuncias y polémicas.

La noche también tuvo espacio para la sorpresa y el homenaje: la cantante interpretó *Vencedores Vencidos*, de Los Redondos, confirmando que su propuesta no solo mezcla pop y espectáculo, sino también compromiso y memoria cultural.

