Lali encendió Vélez con un show explosivo y un guiño contra Karina Milei

La cantante volvió a marcar agenda con un gesto político que recorrió las redes sociales.Mientras interpretaba *Fanático*, la canción en la que apunta al presidente Javier Milei, la cantante dejó de lado la habitual mueca con la que ironiza sobre el libertario y esta vez optó por un gesto directo: levantó tres dedos, aludiendo al 3% de coima que habría pedido Karina Milei en la Agencia Nacional de Discapacidad.

El gesto fue aplaudido por miles de fanáticos y rápidamente se multiplicó en redes sociales, donde se convirtió en tendencia. Con esa señal, Lali dejó en claro que su música también es un canal para expresar posicionamientos frente a un gobierno atravesado por denuncias y polémicas.La noche también tuvo espacio para la sorpresa y el homenaje: la cantante interpretó *Vencedores Vencidos*, de Los Redondos, confirmando que su propuesta no solo mezcla pop y espectáculo, sino también compromiso y memoria cultural.