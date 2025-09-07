Elecciones en la provincia de Buenos Aires: más de 14 millones de bonaerenses ya eligen senadores, diputados y concejales

El mapa electoral se divide en ocho secciones: las 1ra, 4ta, 5ta y 7ma renuevan senadores, mientras que la 2da, 3ra, 6ta y 8va eligen diputados. Además, cada municipio define sus concejales, en una pulseada que combina la política local con la disputa provincial.
1
Elecciones en Provincia de Buenos Aires: un candidato encabeza las últimas encuestas por casi 20 puntos
2
Bullrich acusó a espías rusos por los audios de Karina Milei y sugirió una posible "incidencia de Venezuela"
3
La Justicia ordenó que dejen de difundirse los audios de Karina Milei tras la denuncia del Gobierno
4
Se conocerán nuevos audios del escándalo de las coimas que implican más a Karina Milei: dónde escucharlos