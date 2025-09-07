Elecciones en la provincia de Buenos Aires: más de 14 millones de bonaerenses ya eligen senadores, diputados y concejales

Desde las 8 de la mañana están abiertas las mesas en los 135 municipios bonaerenses, donde más de 14 millones de ciudadanos eligen a sus representantes legislativos y concejales locales. En juego están 46 bancas de Diputados y 23 de Senadores provinciales, en una elección que se realiza de manera desdoblada de la nacional y que constituye la gran prueba entre La Libertad Avanza y el peronismo.

Uno de los puntos más comentados es la novedad del padrón: la Justicia Electoral bonaerense aplicó un sistema de reasignación con Inteligencia Artificial que modificó los lugares de votación en la mayoría de los distritos, con excepción de La Matanza. Por eso, se recomienda chequear previamente la escuela correspondiente antes de salir a votar.La elección se desarrolla con boleta partidaria tradicional, dejando afuera la Boleta Única de Papel que en su momento había sido impulsada por sectores de la oposición. Las mesas cierran a las 18 horas y los primeros resultados oficiales se difundirán a partir de las 21. La expectativa está puesta en el “boca de urna” y en el recuento voto a voto que definirá la nueva composición legislativa de la Provincia.