07.09.2025 / PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Elecciones 2025: si todavia no sabes dónde votar consulta el padrón electoral

Muchos electores se encontraron con cambios en los lugares de votación, ya que se reasignaron mesas y establecimientos. Para evitar demoras, se recomienda consultar el padrón oficial, donde figuran la dirección del centro asignado, la mesa y el número de orden. Este último dato facilita el proceso al momento de sufragar.




Más de 14 millones de bonaerenses eligen legisladores, concejales y consejeros escolares en los 135 municipios. Este domingo la provincia de Buenos Aires celebra elecciones legislativas y municipales, con un padrón de casi 14 millones de ciudadanos habilitados para votar. En juego están 46 bancas de Diputados, 23 de Senadores provinciales y la renovación de concejales y consejeros escolares en los 135 partidos.

La jornada electoral se extenderá hasta las 18 horas, y se prevé que los primeros resultados oficiales se den a conocer a partir de las 21. La atención está puesta en el nivel de participación ciudadana, ya que se espera una concurrencia más baja que en comicios anteriores.


Cabe señalar que los bonaerenses definirán este domingo no solo la composición de la Legislatura, sino también el futuro de los concejos deliberantes y de los consejos escolares en cada distrito, en una elección que atraviesa tanto la política provincial como la vida cotidiana de cada municipio.

Lo más leído

1

Elecciones en Provincia de Buenos Aires: un candidato encabeza las últimas encuestas por casi 20 puntos

2

Bullrich acusó a espías rusos por los audios de Karina Milei y sugirió una posible "incidencia de Venezuela"

3

La Justicia ordenó que dejen de difundirse los audios de Karina Milei tras la denuncia del Gobierno

4

Se conocerán nuevos audios del escándalo de las coimas que implican más a Karina Milei: dónde escucharlos

5

Diputados citaron a Karina Milei para que dé explicaciones sobre los últimos audios que trascendieron

Más notas de este tema

"Hay que involucrarse y participar, nadie se salva solo", dijo Mayra Mendoza tras votar

07/09/2025 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

"Hay que involucrarse y participar, nadie se salva solo", dijo Mayra Mendoza tras votar

Le escribieron "3 por ciento" a Karina Milei en el padrón electoral

07/09/2025 - VICENTE LÓPEZ

Le escribieron "3 por ciento" a Karina Milei en el padrón electoral

No es la madre de todas las batallas, es la madre de la democracia", dijo Kicillof llamando a votar en toda la Provincia

07/09/2025 - ELECCIONES 2025

No es la madre de todas las batallas, es la madre de la democracia", dijo Kicillof llamando a votar en toda la Provincia

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.