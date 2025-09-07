Elecciones 2025: si todavia no sabes dónde votar consulta el padrón electoral

Más de 14 millones de bonaerenses eligen legisladores, concejales y consejeros escolares en los 135 municipios. Este domingo la provincia de Buenos Aires celebra elecciones legislativas y municipales, con un padrón de casi 14 millones de ciudadanos habilitados para votar. En juego están 46 bancas de Diputados, 23 de Senadores provinciales y la renovación de concejales y consejeros escolares en los 135 partidos.

Cabe señalar que los bonaerenses definirán este domingo no solo la composición de la Legislatura, sino también el futuro de los concejos deliberantes y de los consejos escolares en cada distrito, en una elección que atraviesa tanto la política provincial como la vida cotidiana de cada municipio.