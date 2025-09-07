Elecciones 2025: si todavia no sabes dónde votar consulta el padrón electoral

Muchos electores se encontraron con cambios en los lugares de votación, ya que se reasignaron mesas y establecimientos. Para evitar demoras, se recomienda consultar el padrón oficial, donde figuran la dirección del centro asignado, la mesa y el número de orden. Este último dato facilita el proceso al momento de sufragar.
1
Elecciones en Provincia de Buenos Aires: un candidato encabeza las últimas encuestas por casi 20 puntos
2
Bullrich acusó a espías rusos por los audios de Karina Milei y sugirió una posible "incidencia de Venezuela"
3
La Justicia ordenó que dejen de difundirse los audios de Karina Milei tras la denuncia del Gobierno
4
Se conocerán nuevos audios del escándalo de las coimas que implican más a Karina Milei: dónde escucharlos