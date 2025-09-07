07.09.2025 / ELECCIONES 2025

Máximo Kirchner votó en La Plata: Vamos a ver cómo participa la sociedad, hay que ejercer el derecho"

El diputado y titular del PJ bonaerense apuntó al rumbo económico y destacó la importancia de la participación ciudadana. “Me preocupa la economía, me preocupa más lo que hace Toto Caputo que lo que hace Karina Milei”, subrayó.






El diputado nacional Máximo Kirchner emitió su voto este domingo en la Escuela 5 de Tolosa, en La Plata, y dejó definiciones políticas al salir del establecimiento. “Me preocupa la economía, me preocupa más lo que hace Toto Caputo que lo que hace Karina Milei”, expresó el legislador, marcando el eje de sus críticas en la gestión económica del gobierno libertario.

El dirigente también se refirió a la situación judicial de su madre, Cristina Fernández de Kirchner: “Pasaron como 100 días de que la presidenta del PJ está en una domiciliaria”, recordó ante los periodistas presentes.

En el marco de la elección bonaerense, Máximo remarcó la importancia de la participación popular. “La sociedad va a validar o no una forma de manejar el país; vamos a ver cómo participa la sociedad, hay que ejercer el derecho”, señaló.

De esta manera, el presidente del PJ bonaerense buscó enfocar la discusión electoral en las consecuencias económicas del programa libertario, al tiempo que convocó a los ciudadanos a expresarse en las urnas.

