Máximo Kirchner votó en La Plata: Vamos a ver cómo participa la sociedad, hay que ejercer el derecho"

El diputado nacional Máximo Kirchner emitió su voto este domingo en la Escuela 5 de Tolosa, en La Plata, y dejó definiciones políticas al salir del establecimiento. “Me preocupa la economía, me preocupa más lo que hace Toto Caputo que lo que hace Karina Milei”, expresó el legislador, marcando el eje de sus críticas en la gestión económica del gobierno libertario.

En el marco de la elección bonaerense, Máximo remarcó la importancia de la participación popular. “La sociedad va a validar o no una forma de manejar el país; vamos a ver cómo participa la sociedad, hay que ejercer el derecho”, señaló.De esta manera, el presidente del PJ bonaerense buscó enfocar la discusión electoral en las consecuencias económicas del programa libertario, al tiempo que convocó a los ciudadanos a expresarse en las urnas.