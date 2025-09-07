No es la madre de todas las batallas, es la madre de la democracia", dijo Kicillof llamando a votar en toda la Provincia

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, votó este domingo en la Escuela Superior de Formación en Salud de La Plata, donde remarcó la trascendencia de la elección legislativa en curso. “Es una elección muy importante, todos le están dando gran relevancia, sus resultados tienen efectos de todo tipo”, sostuvo ante la prensa tras emitir su sufragio.

En su rol de gobernador, destacó la tarea de garantizar el comicio en cada rincón de la provincia. “No es la madre de todas las batallas, es la madre de la democracia”, expresó con firmeza, poniendo en valor el proceso electoral por encima de cualquier lectura coyuntural.Consultado sobre la evaluación posterior a los resultados, Kicillof señaló que su mirada estará puesta en el desempeño de las distintas fuerzas políticas. “Vamos a mirar los votos que obtenga cada fuerza”, sintetizó, antes de retirarse del establecimiento rodeado de militantes y vecinos que lo saludaron.