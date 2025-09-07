07.09.2025 / VICENTE LÓPEZ

Le escribieron "3 por ciento" a Karina Milei en el padrón electoral

La hermana del Presidente vota en el Instituto Pedro Poveda, donde, según Clarín, apareció la inscripción en medio del escándalo por coimas en Discapacidad.




En el Instituto Pedro Poveda de Vicente López, donde Karina Milei está inscripta para emitir su voto, apareció escrito “3%” en el padrón electoral. La intervención se produce en plena polémica por los audios filtrados del exfuncionario Diego Spagnuolo, que destaparon un escándalo de presuntas coimas en el área de Discapacidad.

El número remite directamente a las denuncias que involucran al oficialismo libertario, en un clima electoral ya marcado por la crisis política y económica. La aparición de esa inscripción sobre el nombre de la secretaria General de la Presidencia generó comentarios entre autoridades de mesa, fiscales y votantes que asistieron al establecimiento desde temprano.

Karina Milei, una de las principales figuras del gobierno nacional y considerada la mano derecha de su hermano, está habilitada para sufragar en esa escuela privada de Vicente López. El episodio, aunque menor en términos operativos, vuelve a poner sobre la mesa el impacto del escándalo de las coimas en medio de la jornada electoral.

La Justicia Electoral tomó nota de lo ocurrido y las autoridades de mesa se encargaron de garantizar la continuidad del proceso sin mayores incidentes, mientras la política nacional sigue atenta a cada señal en una votación de alta sensibilidad.

