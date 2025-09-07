In fraganti: detuvieron a un fiscal de Milei por robar boletas de Fuerza Patria

Un fiscal de La Libertad Avanza fue descubierto en pleno acto de manipulación electoral dentro de un cuarto oscuro de Villa de Mayo. La policía lo retiró esposado de la Escuela 12.

El hecho salió a la luz gracias a un votante que ingresó al cuarto oscuro y encontró al hombre guardando fajos de boletas opositoras en un sobre para sustraerlas y así anular la opción electoral. Inmediatamente, registró la escena en video y alertó a las autoridades de mesa.La denuncia se viralizó y generó indignación entre los presentes. Los fiscales de las demás fuerzas políticas intervinieron de inmediato y la policía procedió a retirar al infractor del establecimiento, poniéndolo a disposición de la Justicia Electoral por robo de boletas y violación de la veda.El caso deja al descubierto la desesperación y la falta de escrúpulos de La Libertad Avanza, que en la previa de una elección clave apela al fraude y a las trampas en lugar de someterse a la voluntad democrática del pueblo.