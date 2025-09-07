In fraganti: detuvieron a un fiscal de Milei por robar boletas de Fuerza Patria

El mediodía electoral en Malvinas Argentinas quedó sacudido por un hecho grave: un fiscal de La Libertad Avanza fue detenido tras ser sorprendido robando boletas de Fuerza Patria dentro de la Escuela N° 12 de Villa de Mayo. El episodio expuso la estrategia sucia de sectores libertarios que buscan condicionar el voto popular.
