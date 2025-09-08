El peronismo logró más de 56% en Lomas de Zamora

La lista del intendente Federico Otermín venció por la mayor diferencia obtenida en una elección intermedia en la historia de Lomas: 56% de los votos cosechados en victorias en prácticamente todas las localidades del distrito, frente al 27% de la lista del presidente Javier Milei, encabezada por Martín Uzquiza.

Por su parte, Tischik declaró: “Hicimos una elección histórica. Fue un orgullo haber encabezado esta lista de enormes compañeros y compañeras de cada uno de los barrios de Lomas, que saben lo que pasa y están para cada uno de sus vecinos. Gracias a todos los fiscales que estuvieron en cada mesa. Gracias a Fede y a Dani. Demostramos que hay otro camino distinto al que está tomando el gobierno nacional. Queremos que nuestra gente viva bien, que no ajusten a los que menos tienen. Mañana volvemos a laburar por cada uno de nuestros vecinos, ese es el principal trabajo que tenemos”.A su turno, Daniela Vilar agregó: “Hay un pueblo que valora la unidad, que nos pide que no seamos como los que los maltratan y los desprecian. Y nos hacemos cargo de eso, de construir un proyecto colectivo, solidario y profundamente humano. Gracias a los compañeros, a los fiscales, a la militancia del peronismo de Lomas. Gracias Sol, que ilumina todo a su paso, gracias Fede, la conducción de este peronismo lomense, gracias Axel, gracias Cristina y gracias a cada vecino y vecina, vamos a seguir en este camino”.“Gracias a Sol, que la rompió e hizo una campaña extraordinaria. Gracias a Lucas Modarelli, Adrián Santarelli. Gracias desde lo más profundo de mi corazón a Daniela Vilar, una de las compañeras con más futuro en la República Argentina. Le quiero dedicar este triunfo en nombre del peronismo de Lomas de Zamora a la compañera Cristina. También le quiero agradecer y felicitar al Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Hoy empezamos a construir una expectativa y una esperanza. Ayudemos a nuestra comunidad, que nadie quede tirado. Se tiene que terminar una forma de gobernar contra el pueblo. En Lomas, por la Patria, sale el sol”, finalizó Otermín.