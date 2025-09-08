08.09.2025 / ELECCIONES 2025

Los ocho bastiones del Conurbano donde Fuerza Patria arrasó con más del 60% de los votos

Ensenada, Malvinas Argentinas y Pilar fueron tres de los distritos con mejores perfomances para la propuesta del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Cuáles otras tuvieron un buen rendimiento.




Según detalló Data Clave, el peronismo bonaerense consolidó su victoria en las elecciones legislativas al imponerse en 94 de los 135 distritos de la Provincia y alcanzar triunfos categóricos en ocho municipios clave. En esos territorios, Fuerza Patria superó el 60% de los votos y le sacó una diferencia abrumadora a La Libertad Avanza, marcando el pulso de una elección que terminó con el 47% a 33% en favor del oficialismo provincial que conduce Axel Kicillof.

La victoria más contundente se dio en Ensenada, donde Mario Secco logró el 68,82% y aventajó por 45 puntos a los libertarios. “En Ensenada volvimos a sacar el mismo nivel de acompañamiento que cuando me eligen intendente. Siempre andamos en los setenta puntos y ahora, como testimonial, lo logramos otra vez. Eso es un reconocimiento de la sociedad a más de veinte años de crecimiento y transformación”, celebró el jefe comunal.

El segundo bastión fue Malvinas Argentinas, con Leonardo Nardini obteniendo el 68,08%. Lo siguió San Vicente, donde Nicolás Mantegazza cosechó el 66,67%, y Avellaneda, con Jorge Ferraresi alcanzando el 64,37%. En Berazategui, Juan José Mussi también superó la barrera del 64% con un respaldo de 64,32%.

A esta lista se sumaron tres distritos donde Fuerza Patria redondeó victorias amplias: Ezeiza, San Fernando y Pilar. En este último, el intendente Federico Achával subrayó: “En Pilar ganó la fuerza que va a seguir transformando el distrito con educación, salud y obras en todos nuestros barrios. Vamos a seguir poniendo el corazón para construir un Pilar con desarrollo, inclusión y oportunidades: porque queremos que las cosas sean mejores para siempre”.

Con estos resultados, el peronismo mostró su capacidad de movilización en el conurbano y el interior bonaerense, reforzó la conducción de Kicillof y dejó expuesta la debilidad de La Libertad Avanza en los territorios donde el kirchnerismo y el movimiento peronista mantienen un entramado sólido de gestión y militancia.

Lo más leído

1

Elecciones en Provincia de Buenos Aires: un candidato encabeza las últimas encuestas por casi 20 puntos

2

Se conocerán nuevos audios del escándalo de las coimas que implican más a Karina Milei: dónde escucharlos

3

Martín Menem enojado con la visita de Jorge Rial y Mauro Federico a Diputados

4

Denuncian que Diego Valenzuela adjudicó $44 millones a Suizo Argentina tras reuniones con Karina Milei y Lule Menem

5

Elecciones 2025: cómo se vota, qué se vota y quiénes son los candidatos en la provincia de Buenos Aires

Más notas de este tema

Milei conformará mesas de trabajo con funcionarios propios y gobernadores tras el revés electoral en PBA

08/09/2025 - Política

Milei conformará mesas de trabajo con funcionarios propios y gobernadores tras el revés electoral en PBA

Les soltó la mano y la Derecha Diario salió a defender al gordo dan tras los dichos de Trebucq

08/09/2025 - POLÉMICA

Les soltó la mano y la Derecha Diario salió a defender al gordo dan tras los dichos de Trebucq

No la vieron: los sondeos fallaron y Fuerza Patria ganó por 13 puntos en la provincia dejando en ridículo a las encuestadoras

08/09/2025 - ELECCIONES 2025

No la vieron: los sondeos fallaron y Fuerza Patria ganó por 13 puntos en la provincia dejando en ridículo a las encuestadoras

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.