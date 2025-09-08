Los ocho bastiones del Conurbano donde Fuerza Patria arrasó con más del 60% de los votos

Según detalló Data Clave, el peronismo bonaerense consolidó su victoria en las elecciones legislativas al imponerse en 94 de los 135 distritos de la Provincia y alcanzar triunfos categóricos en ocho municipios clave. En esos territorios, Fuerza Patria superó el 60% de los votos y le sacó una diferencia abrumadora a La Libertad Avanza, marcando el pulso de una elección que terminó con el 47% a 33% en favor del oficialismo provincial que conduce Axel Kicillof.

La victoria más contundente se dio en Ensenada, donde Mario Secco logró el 68,82% y aventajó por 45 puntos a los libertarios. “En Ensenada volvimos a sacar el mismo nivel de acompañamiento que cuando me eligen intendente. Siempre andamos en los setenta puntos y ahora, como testimonial, lo logramos otra vez. Eso es un reconocimiento de la sociedad a más de veinte años de crecimiento y transformación”, celebró el jefe comunal.El segundo bastión fue Malvinas Argentinas, con Leonardo Nardini obteniendo el 68,08%. Lo siguió San Vicente, donde Nicolás Mantegazza cosechó el 66,67%, y Avellaneda, con Jorge Ferraresi alcanzando el 64,37%. En Berazategui, Juan José Mussi también superó la barrera del 64% con un respaldo de 64,32%.A esta lista se sumaron tres distritos donde Fuerza Patria redondeó victorias amplias: Ezeiza, San Fernando y Pilar. En este último, el intendente Federico Achával subrayó: “En Pilar ganó la fuerza que va a seguir transformando el distrito con educación, salud y obras en todos nuestros barrios. Vamos a seguir poniendo el corazón para construir un Pilar con desarrollo, inclusión y oportunidades: porque queremos que las cosas sean mejores para siempre”.Con estos resultados, el peronismo mostró su capacidad de movilización en el conurbano y el interior bonaerense, reforzó la conducción de Kicillof y dejó expuesta la debilidad de La Libertad Avanza en los territorios donde el kirchnerismo y el movimiento peronista mantienen un entramado sólido de gestión y militancia.