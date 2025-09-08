Rosca: Santiago Caputo estaría configurando un gabinete de unidad nacional para salvar a milei tras la derrota

De acuerdo a LPO, el asesor preferido de Milei, Santiago Caputo, busca desplazar a los hermanos Menem y reducir el peso de Karina Milei en las decisiones, concentrando en sus manos la ingeniería del nuevo armado. En una reunión a solas en el búnker de Gonnet, el consultor planteó un esquema con dirigentes con los que mantiene vínculos fluidos, incluso provenientes de sectores opositores.

La jefatura de Gabinete sería para el salteño Juan Carlos Romero, que dejará su banca en diciembre. En caso de salida de Guillermo Francos, su lugar en Interior quedaría para Joaquín de la Torre, pese a sus choques previos con el mileísmo. En Defensa, ante la partida de Luis Petri, la apuesta es Rodrigo de Loredo, mientras que en Seguridad, tras la salida de Patricia Bullrich rumbo al Senado, Caputo propone a Guillermo Montenegro, flamante ganador en la Quinta.Otro de los movimientos que impulsa el asesor es correr a Martín Menem de la presidencia de la Cámara de Diputados y reemplazarlo por Cristian Ritondo, actual titular del PRO bonaerense. La jugada apunta a tender puentes con sectores del radicalismo y el macrismo que puedan aportar gobernabilidad, aunque cerca de Caputo negaron oficialmente que esos nombres hayan sido propuestos.