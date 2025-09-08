08.09.2025 / POLÉMICA

Rosca: Santiago Caputo estaría configurando un gabinete de unidad nacional para salvar a milei tras la derrota



La dura derrota en la provincia de Buenos Aires abrió una crisis interna en el oficialismo y aceleró los movimientos en el entorno presidencial. Santiago Caputo, asesor estrella de Javier Milei, le propuso al mandatario un cambio profundo en el gabinete bajo la etiqueta de “unidad nacional”, con el objetivo de oxigenar la gestión y recuperar aire político de cara a las elecciones de octubre.



De acuerdo a LPO, el asesor preferido de Milei, Santiago Caputo, busca desplazar a los hermanos Menem y reducir el peso de Karina Milei en las decisiones, concentrando en sus manos la ingeniería del nuevo armado. En una reunión a solas en el búnker de Gonnet, el consultor planteó un esquema con dirigentes con los que mantiene vínculos fluidos, incluso provenientes de sectores opositores.

La jefatura de Gabinete sería para el salteño Juan Carlos Romero, que dejará su banca en diciembre. En caso de salida de Guillermo Francos, su lugar en Interior quedaría para Joaquín de la Torre, pese a sus choques previos con el mileísmo. En Defensa, ante la partida de Luis Petri, la apuesta es Rodrigo de Loredo, mientras que en Seguridad, tras la salida de Patricia Bullrich rumbo al Senado, Caputo propone a Guillermo Montenegro, flamante ganador en la Quinta.

Otro de los movimientos que impulsa el asesor es correr a Martín Menem de la presidencia de la Cámara de Diputados y reemplazarlo por Cristian Ritondo, actual titular del PRO bonaerense. La jugada apunta a tender puentes con sectores del radicalismo y el macrismo que puedan aportar gobernabilidad, aunque cerca de Caputo negaron oficialmente que esos nombres hayan sido propuestos.

Lo más leído

1

Elecciones en Provincia de Buenos Aires: un candidato encabeza las últimas encuestas por casi 20 puntos

2

Se conocerán nuevos audios del escándalo de las coimas que implican más a Karina Milei: dónde escucharlos

3

Martín Menem enojado con la visita de Jorge Rial y Mauro Federico a Diputados

4

Denuncian que Diego Valenzuela adjudicó $44 millones a Suizo Argentina tras reuniones con Karina Milei y Lule Menem

5

Elecciones 2025: cómo se vota, qué se vota y quiénes son los candidatos en la provincia de Buenos Aires

Más notas de este tema

Milei conformará mesas de trabajo con funcionarios propios y gobernadores tras el revés electoral en PBA

08/09/2025 - Política

Milei conformará mesas de trabajo con funcionarios propios y gobernadores tras el revés electoral en PBA

Les soltó la mano y la Derecha Diario salió a defender al gordo dan tras los dichos de Trebucq

08/09/2025 - POLÉMICA

Les soltó la mano y la Derecha Diario salió a defender al gordo dan tras los dichos de Trebucq

No la vieron: los sondeos fallaron y Fuerza Patria ganó por 13 puntos en la provincia dejando en ridículo a las encuestadoras

08/09/2025 - ELECCIONES 2025

No la vieron: los sondeos fallaron y Fuerza Patria ganó por 13 puntos en la provincia dejando en ridículo a las encuestadoras

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.