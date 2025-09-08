Rosca: Santiago Caputo estaría configurando un gabinete de unidad nacional para salvar a milei tras la derrota

La dura derrota en la provincia de Buenos Aires abrió una crisis interna en el oficialismo y aceleró los movimientos en el entorno presidencial. Santiago Caputo, asesor estrella de Javier Milei, le propuso al mandatario un cambio profundo en el gabinete bajo la etiqueta de “unidad nacional”, con el objetivo de oxigenar la gestión y recuperar aire político de cara a las elecciones de octubre.
