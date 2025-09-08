No la vieron: los sondeos fallaron y Fuerza Patria ganó por 13 puntos en la provincia dejando en ridículo a las encuestadoras

Ninguna de las encuestas previas logró anticipar lo que terminó ocurriendo en las urnas bonaerenses. Mientras los sondeos mostraban a La Libertad Avanza arriba o en paridad con el peronismo, el resultado final dio un triunfo contundente de Fuerza Patria, que superó a Javier Milei por más de 13 puntos.

Con el 96% de las mesas escrutadas, la lista encabezada por Axel Kicillof alcanzó el 46,95% de los votos frente al 33,86% de La Libertad Avanza. El golpe electoral dejó expuesto el fracaso de consultoras como Management & Fit, Jorge Giacobbe, Mercados & Estrategia y Pulso Research, que habían difundido estudios con escenarios muy distintos a la realidad.Algunos sondeos incluso mostraban a Milei superando el 40% en territorio bonaerense y al peronismo debajo del 30%. Otros, como el de Mercados & Estrategia, proyectaban a LLA arriba con 31,8% y al peronismo dividido. Nada de eso se reflejó en la elección real, donde la unidad del peronismo y la movilización militante marcaron la diferencia.La paliza electoral en Buenos Aires se transformó en un golpe político de alcance nacional. El mensaje de las urnas contradijo a las encuestas y reforzó la centralidad del gobernador Axel Kicillof, que ahora se consolida como principal referencia opositora frente a un gobierno de Milei golpeado y sin respuestas.