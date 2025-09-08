08.09.2025 / ELECCIONES 2025

No la vieron: los sondeos fallaron y Fuerza Patria ganó por 13 puntos en la provincia dejando en ridículo a las encuestadoras

El contraste entre los pronósticos fallidos y el resultado final ratifica lo que se palpaba en la militancia: la construcción territorial de Fuerza Patria y la bronca social con el ajuste terminaron inclinando la balanza de manera rotunda.




Ninguna de las encuestas previas logró anticipar lo que terminó ocurriendo en las urnas bonaerenses. Mientras los sondeos mostraban a La Libertad Avanza arriba o en paridad con el peronismo, el resultado final dio un triunfo contundente de Fuerza Patria, que superó a Javier Milei por más de 13 puntos.

Con el 96% de las mesas escrutadas, la lista encabezada por Axel Kicillof alcanzó el 46,95% de los votos frente al 33,86% de La Libertad Avanza. El golpe electoral dejó expuesto el fracaso de consultoras como Management & Fit, Jorge Giacobbe, Mercados & Estrategia y Pulso Research, que habían difundido estudios con escenarios muy distintos a la realidad.

Algunos sondeos incluso mostraban a Milei superando el 40% en territorio bonaerense y al peronismo debajo del 30%. Otros, como el de Mercados & Estrategia, proyectaban a LLA arriba con 31,8% y al peronismo dividido. Nada de eso se reflejó en la elección real, donde la unidad del peronismo y la movilización militante marcaron la diferencia.

La paliza electoral en Buenos Aires se transformó en un golpe político de alcance nacional. El mensaje de las urnas contradijo a las encuestas y reforzó la centralidad del gobernador Axel Kicillof, que ahora se consolida como principal referencia opositora frente a un gobierno de Milei golpeado y sin respuestas.


