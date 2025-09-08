Les soltó la mano y la Derecha Diario salió a defender al gordo dan tras los dichos de Trebucq

Durante una intervención televisiva, Trebucq afirmó que el dirigente “no tiene crédito” y que “en la campaña 2023 no estuvo en ningún acto. Carajo no estaba en la campaña”. Los comentarios generaron una rápida réplica desde el propio espacio libertario, que salió a desmentirlo.

Dijo LDD: " #Repudiable: El periodista Esteban Trebucq mintió descaradamente contra el Gordo Dan, intentando culparlo por la derrota electoral de LLA en PBA. Afirmó que “no tiene crédito” y que “en la campaña 2023 no estuvo en ningún acto. Carajo no estaba en la campaña”, pese a que el Gordo Dan está desde la primera ola y La Misa comenzó en 2021.Es decir, para el medio oficialista La Derecha Diario publicó un comunicado en redes sociales en el que acusó a Trebucq de “mentir descaradamente” contra el referente interno. “El Gordo Dan está desde la primera ola y La Misa comenzó en 2021”, remarcaron en defensa del operador.