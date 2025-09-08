08.09.2025 / POLÉMICA

Les soltó la mano y la Derecha Diario salió a defender al gordo dan tras los dichos de Trebucq

La crisis en La Libertad Avanza después de la derrota en la provincia de Buenos Aires sigue sumando capítulos. Esta vez, la polémica se desató a partir de los dichos del periodista Esteban Trebucq, quien responsabilizó al operador libertario conocido como “Gordo Dan” por el fracaso electoral.




Durante una intervención televisiva, Trebucq afirmó que el dirigente “no tiene crédito” y que “en la campaña 2023 no estuvo en ningún acto. Carajo no estaba en la campaña”. Los comentarios generaron una rápida réplica desde el propio espacio libertario, que salió a desmentirlo.

Dijo LDD: " #Repudiable: El periodista Esteban Trebucq mintió descaradamente contra el Gordo Dan, intentando culparlo por la derrota electoral de LLA en PBA. Afirmó que “no tiene crédito” y que “en la campaña 2023 no estuvo en ningún acto. Carajo no estaba en la campaña”, pese a que el Gordo Dan está desde la primera ola y La Misa comenzó en 2021.

Es decir, para el medio oficialista La Derecha Diario publicó un comunicado en redes sociales en el que acusó a Trebucq de “mentir descaradamente” contra el referente interno. “El Gordo Dan está desde la primera ola y La Misa comenzó en 2021”, remarcaron en defensa del operador.

