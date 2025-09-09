09.09.2025 / RETRACCIÓN

La reacción de los gobernadores a la convocatoria de Milei para salir a flote tras la derrota electoral: Nos traicionaron

El anuncio del Gobierno de recuperar diálogo con las provincias en las nuevas mesas de trabajo no cayeron del todo bien. Gobernadores como Gustavo Sáenz y Maximiliano Pullaro marcaron distancia, denunciaron traiciones, falta de reciprocidad y acusaron a Milei de no escuchar a la sociedad.




Tras el anuncio de la Casa Rosada de conformar nuevas mesas políticas luego del revés electoral en Buenos Aires, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, cuestionó con dureza la iniciativa y acusó que se trata de “los mismos de siempre”. “Pasamos de héroes a villanos”, señaló, al denunciar falta de reciprocidad por parte del Presidente.

“Escucho mucho al Presidente hablar de la lealtad y de que Roma no paga traidores, pero es una avenida de ida y de vuelta. Esto tiene que quedar claro”, advirtió Sáenz en declaraciones radiales. Y agregó: “No es que cuando no te acompañamos en algo está todo mal, es porque no estamos de acuerdo, lo que no significa ser un enemigo”.

El mandatario salteño dijo sentirse “traicionado” por la falta de apoyo en obras y por la imposición de candidatos que, según expresó, lo atacaron en la campaña. Horas más tarde volvió a marcar distancia al asegurar que no fue notificado oficialmente de la convocatoria a la mesa federal, sino que se enteró por redes sociales. "Imagínese que yo me voy a sentar en una mesa a hablar con los mismos de siempre o con los que no cumplieron su palabra. Nos traicionaron” sentenció.

Desde Santa Fe, Maximiliano Pullaro también tomó la palabra y, sin mencionar directamente a Milei, reclamó un giro de rumbo tras la derrota libertaria en territorio bonaerense. “La gente viene hablando fuerte y claro. El Gobierno sigue sin escuchar, paralizado. Hay que dejar atrás el pasado, lleno de fracasos y frustraciones”, publicó en su cuenta de X.

El gobernador santafesino, que hace algunas semanas instaló carteles que exponían la falta de obra pública en las rutas de su provincia, insistió en que se debe “enfrentar ya los graves problemas del presente” y planteó la necesidad de una alternativa que priorice producción, trabajo, seguridad y gobernabilidad. “Una mejor opción para todos los argentinos. Desde sabemos cómo”, apuntó, en una clara referencia a la falta de respuestas del Gobierno nacional.

Los mensajes de Sáenz y Pullaro se suman al malestar de varios mandatarios provinciales frente al llamado a una mesa de diálogo anunciado por el vocero presidencial Manuel Adorni. El Gobierno busca recuperar vínculos con las provincias a modo de "salvataje" de cara a octubre, pero las críticas de los mandatarios muestran que el camino hacia una recomposición política y económica se presenta empinado.

