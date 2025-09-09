09.09.2025 / ELECCIONES 2025

Después de la paliza electoral, Javier Milei convocó a una "mesa política" con los gobenadores

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Presidente presidirá una mesa política nacional conformada por Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y él.



El gobierno de Javier Milei confirmó este lunes un giro en su estrategia política luego del revés en las elecciones legislativas bonaerenses, las derrotas en el Congreso y las denuncias de corrupción que golpean al oficialismo.

A través de una publicación en su cuenta de X, el vocero Manuel Adorni informó que el Presidente decidió conformar una mesa política nacional. “El Presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo”, escribió Adorni en la red X.

El funcionario agregó que Milei instruyó al jefe de Gabinete a convocar “una mesa de diálogo federal con los gobernadores” y que, en paralelo, la mesa política bonaerense “se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial”.

La decisión llega en uno de los momentos más frágiles para la administración libertaria desde su llegada al poder. La derrota electoral en Buenos Aires profundizó la tensión interna en el oficialismo y evidenció la falta de estructura en el distrito más importante del país.

En el plano legislativo, el gobierno sufrió reveses con proyectos centrales y mostró dificultades para consolidar mayorías, incluso en temas considerados estratégicos. A ello se sumaron las denuncias de corrupción que involucraron a organismos como la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), con contratos cuestionados y pedidos de auditoría en el Congreso. El cuadro se agrava por la crisis económica: inflación persistente, caída del salario real, aumento de la pobreza y desplome de los activos financieros, en un escenario de creciente desconfianza de los mercados hacia el programa de Javier Milei y Luis Caputo.

La creación de una mesa política busca ordenar al oficialismo, fortalecer la relación con los gobernadores y enviar una señal de cohesión interna. Sin embargo, las tensiones abiertas y la presión social y económica anticipan que el camino hacia la estabilización política será complicado.

Lo más leído

1

Elecciones en Provincia de Buenos Aires: un candidato encabeza las últimas encuestas por casi 20 puntos

2

Un reconocido empresario cordobés les deseó "desnutrición infantil" a los bonaerenses tras la derrota de Milei

3

Martín Menem enojado con la visita de Jorge Rial y Mauro Federico a Diputados

4

Nelson Castro cuestionó la salud psíquica de Milei y habló de su relación con Karina: "Es una relación patológica"

5

"Me agrando en la adversidad": Milei cerró su campaña en Moreno con críticas al kirchnerismo y agradecimientos a su hermana Karina

Más notas de este tema

Sebastián Pareja recogió al guante y le respondió al Gordo Dan: "Atenta contra la gente que elige el Presidente"

09/09/2025 - DECLARACIONES

Sebastián Pareja recogió al guante y le respondió al Gordo Dan: "Atenta contra la gente que elige el Presidente"

"Sigue sin escuchar, paralizado": el rechazo de la oposición y los gobernadores a las "mesa política" de Milei

09/09/2025 - SIN BRÚJULA

"Sigue sin escuchar, paralizado": el rechazo de la oposición y los gobernadores a las "mesa política" de Milei

Patricia Bullrich presentará un operativo narco que decomisó 500 kilos de cocaína

09/09/2025 - ACTIVIDAD OFICIAL

Patricia Bullrich presentará un operativo narco que decomisó 500 kilos de cocaína

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.