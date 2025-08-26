Freno al Gobierno: Salta solicitó un amparo por la suspensión de al menos 129 pensiones por discapacidad

La Fiscalía de Estado de Salta presentó un recurso de amparo y una medida cautelar contra el Estado nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para revertir la suspensión de 129 pensiones por invalidez. La presentación, realizada por instrucción del gobernador Gustavo Sáenz, sostiene que la medida afectó de manera directa a personas en situación de “vulnerabilidad extrema”.El escrito remarca “evidentes faltas de transparencia en los procedimientos aplicados por el Estado nacional” y reclama la restitución inmediata de los haberes, junto al pago retroactivo de los meses en los que no fueron abonados. También solicita que se convoque a una audiencia pública para garantizar “un procedimiento de auditoría transparente, profesional y accesible que respete el debido proceso y los derechos de las personas con discapacidad”.El gobierno provincial apuntó contra las auditorías de la ANDIS al calificarlas como “arbitrarias, carentes de sustento normativo y violatorias de derechos fundamentales”. Según la demanda, el organismo se negó a brindar información nominal de los beneficiarios ni detalló los criterios utilizados para dar de baja las pensiones.Un reclamo en la misma línea fue planteado el viernes pasado en la Justicia Federal de La Plata. Allí, una mujer con discapacidad, representada por la abogada Valeria Carreras, presentó un amparo para exigir el cumplimiento inmediato de la ley de emergencia en discapacidad, sancionada por el Congreso y ratificada tras el rechazo del veto presidencial.La presentación advierte que el intento del Poder Ejecutivo de frenar su aplicación constituye un “acto de gravedad institucional” y reclama que el Gobierno se abstenga de cualquier maniobra dilatoria.