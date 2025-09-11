19.09.2025 / EVASIÓN

Por el viaje a Estados Unidos, Karina Milei se ausentará a la cita que fijó la comisión investigadora de $LIBRA

La secretaria general de la Presidencia no concurrirá el 23 de septiembre a la convocatoria de Diputados, donde debía dar testimonio sobre su vínculo con la criptomoneda investigada por presunta estafa. Acompañará al presidente Javier Milei a Nueva York para la Asamblea General de la ONU.





La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no asistirá el próximo 23 de septiembre a la citación de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que indaga la promoción de la criptomoneda $LIBRA. “Ese día no estará en el país, ya que viajará junto a Javier Milei a Estados Unidos”, confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.

La comisión, encabezada por el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, busca que la funcionaria explique su posible participación en la difusión del criptoactivo, señalado por la Justicia por presunta estafa. Los legisladores habían ofrecido tres alternativas: comparecer el 23, el 30 de septiembre o elegir una fecha propia antes del 26 de octubre, día de las elecciones nacionales.

Sin embargo, la Secretaria presidencial acompañará a su hermano en un nuevo viaje a Nueva York, donde el último participará como orador en la Asamblea General de la ONU. Según fuentes oficiales, el presidente intentará con el presidente Donald Trump, y mantener un nuevo contacto con la directora del FMI, Kristalina Georgieva; pero también, recibirá un premio por parte de Scott Bessent. 

Ante la inminente ausencia de la funcionaria, la comisión analiza sus próximos pasos. En la resolución aprobada la semana pasada, los diputados advirtieron que, de persistir la negativa a declarar, recurrirán a la Justicia para obligar a la secretaria presidencial a presentarse e incluso evaluar trasladarse a la Casa Rosada para interrogarla allí mismo.

La investigación parlamentaria avanza en paralelo con el seguimiento de las billeteras virtuales utilizadas para las operaciones con $LIBRA, mientras se acumulan denuncias de damnificados. En este proceso, los miembros de la comitiva consideran fundamental el testimonio de Karina Milei para determinar el grado de responsabilidad política en la promoción de la moneda digital impulsada desde el entorno presidencial.

