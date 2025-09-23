Para Lousteau, el gobierno de Milei ya se quemó los dólares del FMI

El senador Martín Lousteau afirma que el oficialismo vende un relato que no se condice con la realidad. “Estoy viendo que el Todo Marcha de Acuerdo al Plan no es cierto. Si en unas horas decidiste que bajás las retenciones a cero y hacés un viaje a Estados Unidos para ver si conseguís otro salvataje más, lo que no está funcionando es el plan”, señaló, al marcar la improvisación de un Gobierno que acelera concesiones al poder económico mientras agrava la incertidumbre.

En el mercado especulan con herramientas de emergencia. Lousteau apuntó que el Tesoro norteamericano podría “instrumentar un swap de la Reserva Federal con el Banco Central” o que “el Fondo de Estabilización Financiera compre bonos de deuda argentina próximos a vencer”. “Necesitan con urgencia el dinero para dar una señal”, sostuvo, mientras el Gobierno anuncia una baja de retenciones hasta el 31 de octubre o hasta alcanzar u$s7.000 millones para forzar liquidaciones.El legislador advirtió que el respaldo político de Trump no es gratis y arrastra compromisos geopolíticos sensibles. “Siempre es bueno tener un amigo grandote