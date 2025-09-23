23.09.2025 / PRESTAMO DE EEUU

Para Lousteau, el gobierno de Milei ya se quemó los dólares del FMI

El senador y candidato porteño de Ciudadanos Unidos cuestiona el rumbo económico y califica la gira a Washington como “salvataje político” de Donald Trump. Advierte que la ayuda de Estados Unidos “tiene un costo” y pone bajo la lupa la baja de retenciones y el uso de divisas.





El senador Martín Lousteau afirma que el oficialismo vende un relato que no se condice con la realidad. “Estoy viendo que el Todo Marcha de Acuerdo al Plan no es cierto. Si en unas horas decidiste que bajás las retenciones a cero y hacés un viaje a Estados Unidos para ver si conseguís otro salvataje más, lo que no está funcionando es el plan”, señaló, al marcar la improvisación de un Gobierno que acelera concesiones al poder económico mientras agrava la incertidumbre.

El senador remarcó que la administración libertaria “ya se quemó los dólares del Fondo”, en alusión al último desembolso de u$s20.000 millones. Y trazó una línea de continuidad en la dependencia externa: “Cuando vas al FMI es porque las cosas no te salieron bien, cuando vas al Tesoro de EEUU es porque las cosas no te salieron bien doble o triplemente”, planteó, tras recordar que la semana pasada el Ejecutivo vendió u$s1.100 millones para sostener el techo de la banda cambiaria.

En el mercado especulan con herramientas de emergencia. Lousteau apuntó que el Tesoro norteamericano podría “instrumentar un swap de la Reserva Federal con el Banco Central” o que “el Fondo de Estabilización Financiera compre bonos de deuda argentina próximos a vencer”. “Necesitan con urgencia el dinero para dar una señal”, sostuvo, mientras el Gobierno anuncia una baja de retenciones hasta el 31 de octubre o hasta alcanzar u$s7.000 millones para forzar liquidaciones.

El legislador advirtió que el respaldo político de Trump no es gratis y arrastra compromisos geopolíticos sensibles. “Siempre es bueno tener un amigo grandote

Lo más leído

1

"Que la mujer se quede en la casa y el hombre trabaje": la propuesta del abogado de Milei para que repunte la tasa de natalidad

2

Milei desplazó a Lule Menem y empoderó a Santiago Caputo de cara a la campaña para octubre

3

El Gobierno habilitó una línea para denunciar "el adoctrinamiento en el ámbito educativo" tras la marcha federal universitaria

4

Insólito: Milei se pregúnto cómo Karina se va a quedar el 3 por ciento cuando puede quedarse con el 100%

5

"Espero que no le hagan el juego al kirchnerismo y a sus cajas": la amenaza de Sturzenegger a legisladores por la sesión en Diputados

Más notas de este tema

Alberto Fernández cruzó a Trump por su injerencia y respaldo político a Milei: Despertate, Donald (wake up)!!!

23/09/2025 - POLÉMICA

Alberto Fernández cruzó a Trump por su injerencia y respaldo político a Milei: Despertate, Donald (wake up)!!!

Insólito: Petri negó una base conjunta con EE.UU. en Ushuaia pero dejó abierta una alianza más profunda

23/09/2025 - POLÉMICA

Insólito: Petri negó una base conjunta con EE.UU. en Ushuaia pero dejó abierta una alianza más profunda

Presentaron un proyecto de ley que busca desconocer cualquier deuda si no es aprobada por el Congreso

23/09/2025 - Política

Presentaron un proyecto de ley que busca desconocer cualquier deuda si no es aprobada por el Congreso

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.