El salvataje de Trump a Milei, a un año del "romance" de Macri con Lagarde y el despido de Caputo del BCRA

Tras la confirmación del salvataje económico por parte del Tesoro de Estados Unidos al Gobierno de Javier Milei, este jueves se cumplen siete años del "romance" de Mauricio Macri con Christine Lagarde y el despido de Luis "Toto" Caputo del Banco Central de la República Argentina.El 24 de septiembre de 2018, el expresidente se subió al escenario del Atlantic Council para recibir el Global Citizen Award, el mismo premio que recibió ayer el mandatario libertario tras su reunión con su par de Estados Unidos, Donald Trump.En aquella oportunidad, Macri compartió la mesa con la entonces directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, a quien le dedicó unas palabras en su discurso de premiación: "No sé cómo describirlo, porque estamos hablando de estos enamoramientos, hemos empezado una gran relación. Con Christine debo confesar que hemos iniciado una gran relación ya desde hace algunos meses, y espero que funcione muy bien y que lleve a que todo el país termine enamorado de Christine".Un día después, el 25 de septiembre, el ahora ministro de Economía tuvo que renunciar al Banco Central de la República Argentina luego de cerrarse un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).