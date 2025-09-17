La Comisión $LIBRA acusa a Martínez de Giorgi de complicidad con el Gobierno para obstruir la investigación

El presidente de la Comisión $LIBRA, Maximiliano Ferraro, anunció que apelarán la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien rechazó el pedido para que funcionarios como Karina Milei y Mariano Cúneo Libarona fueran obligados a declarar. “La resolución vacía de eficacia práctica al poder de contralor político y pretende subordinar las atribuciones del Congreso a la discrecionalidad judicial”, sostuvo Ferraro.Ferraro sostuvo que el pedido de fuerza pública no es “caprichoso, sino necesario para garantizar el cumplimiento efectivo de nuestras funciones”, y recordó que la comisión actuó conforme al artículo 75, inciso 32, de la Constitución, que otorga al Congreso la facultad de ejercer sus poderes de control. “Tenemos argumentos precisos para apelar la sentencia”, afirmó.En esa línea, según trascendió, Sabrina Selva (UxP) criticó al fiscal Eduardo Taiano, citado en el fallo, por “obstaculizar” la labor de la comisión, y señaló que muchos funcionarios “se apoyan en estos dictámenes para naturalizar no tener que cumplir con el deber de venir a dar explicaciones a esta comisión”.Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, adhirió a la crítica, y explicó que en investigaciones anteriores nunca fue necesario recurrir a la fuerza pública porque los funcionarios respondían voluntariamente. “Hoy, muchos funcionarios se apoyan en dictámenes judiciales para no cumplir con su deber”, subrayó, en alusión al actual Gobierno.La comisión confirmó que insistirá en la comparecencia de otros funcionarios citados, entre ellos Mariano Cúneo Libarona, Demian Reidel, Manuel Terrones Godoy, Mauricio Novelli y Sergio Daniel Morales, quienes hasta el momento no se presentaron.