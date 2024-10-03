Quién es Pablo Laurta, acusado de doble femicidio y creador de Varones Unidos

Miralo al doble femicida Pablo Laurta todo entusiasta en la presentación del libro de Nicolás Márquez y Agustín Laje. El odio que siembran estos tipos en la sociedad no es gratuito, lo pagamos con vidas. #TTxB pic.twitter.com/PYJVEReGn6  La estamos viendo (@LaEstamosViendo) October 12, 2025

La Policía detuvo este domingo a Pablo Laurta, el principal sospechoso por el doble femicidio ocurrido el sábado en la localidad de Villa Serrana. Está acusado de matar a su expareja, Luna Giardina, y a su exsuegra, Mariel Zamudio, y secuestrar a su hijo de 5 años.Laurta, de nacionalidad uruguaya y de ideas antifeministas, fue atrapado este mediodía en Gualeguaychú por una comisión de investigadores policiales que le seguían sus pasos.El uruguayo fue uno de los principales impulsores de “Varones Unidos”. Se trata de un colectivo uruguayo que desde hace años difunde discursos antifeministas, victimiza a los varones denunciados por violencia y desacredita a mujeres que van a la Justicia. Además, participó de eventos con Agustín Laje y Nicolás Marquez.Según su página web, en Varones Unidos consideran “necesario incorporar la perspectiva masculina a las discusiones de género”. “Las mismas actualmente dejan de lado graves problemáticas que afectan mayormente o con características especiales al sexo masculino: suicidios, fraude parental, aislamiento social, discriminación judicial, pornografía, misandria, indigencia, accidentalidad laboral, entre otras”, suman.En sus perfiles online, Laurta se presenta como director de la empresa VContenidos y detalla haber estudiado en la Universidad ORT de Uruguay. Además, afirma haber realizado dos posgrados en Estados Unidos: uno en el Corporate Finance Institute (CFI) y otro de un año en el prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT).