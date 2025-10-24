El obispo castrense agradeció el fallo de la Justicia que beneficia a represores de la última dictadura

El obispo castrense Santiago Olivera expresó su satisfacción por el fallo de la Corte Suprema que favoreció a los represores de la última dictadura. “No puedo dejar de celebrar este pedido y agradecer la valentía del mismo”
, escribió en una carta que luego se publicó en La Nación y se difundió en redes sociales.
Su mensaje hace alusión a la reciente decisión de la Corte Suprema, que consistió en revocar la prórroga de la prisión preventiva de Carlos Ernestino “Indio” Castillo, condenado por crímenes de lesa humanidad y exintegrante de la CNU.
Al argumentar su decisión, los jueces señalaron que “un Estado de Derecho no puede transgredir las garantías del debido proceso sin degradarse a sí mismo en ese acto”.
Olivera destacó el mensaje de la Corte y añadió: “Muchas gracias, señores jueces, de una verdadera justicia, largamente esperada, no sin desánimos pero también con la esperanza de ‘ver’ estos días”. En la misma carta, apeló a los magistrados: “Confío en que la justicia siga el camino de la justicia, aquella que no debe hacer excepción de personas, por más que sufra por ello el ataque de muchos, o no tantos, que se habituaron a usar de ella según su conveniencia”.
Cabe mencionar que el obispo castrense mantiene vínculos estrechos con jueces y políticos. En 2024 organizó un viaje al Vaticano para tres magistrados y, en agosto, pidió públicamente al presidente Javier Milei que “salde la deuda pendiente” con los represores
. Además, en marzo declaró en un programa radial: “Creo que hay gente muy valiosa y muy buena; que la historia hay que mirarla en su tiempo y no sacarla de contexto”.
Asimismo, se mostró muy cerca de figuras políticas como Victoria Villarruel y ya es habitue en los tribunales de Comodoro Py, reforzando su influencia en el debate sobre la justicia por crímenes de la dictadura
. Su respaldo al fallo de la Corte y su difusión en medios generan preocupación entre organizaciones de derechos humanos que siguen los casos de lesa humanidad.