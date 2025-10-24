30.10.2025 / REPUDIO

El obispo castrense agradeció el fallo de la Justicia que beneficia a represores de la última dictadura

El eclesiástico celebró la revocación de la prisión preventiva de un exintegrante de la CNU y difundió su respaldo a la Corte Suprema en una carta publicada en medios y replicada por activistas pro impunidad.




El obispo castrense Santiago Olivera expresó su satisfacción por el fallo de la Corte Suprema que favoreció a los represores de la última dictadura. “No puedo dejar de celebrar este pedido y agradecer la valentía del mismo”, escribió en una carta que luego se publicó en La Nación y se difundió en redes sociales.

Su mensaje hace alusión a la reciente decisión de la Corte Suprema, que consistió en revocar la prórroga de la prisión preventiva de Carlos Ernestino “Indio” Castillo, condenado por crímenes de lesa humanidad y exintegrante de la CNU. Al argumentar su decisión, los jueces señalaron que “un Estado de Derecho no puede transgredir las garantías del debido proceso sin degradarse a sí mismo en ese acto”.

Olivera destacó el mensaje de la Corte y añadió: “Muchas gracias, señores jueces, de una verdadera justicia, largamente esperada, no sin desánimos pero también con la esperanza de ‘ver’ estos días”. En la misma carta, apeló a los magistrados: “Confío en que la justicia siga el camino de la justicia, aquella que no debe hacer excepción de personas, por más que sufra por ello el ataque de muchos, o no tantos, que se habituaron a usar de ella según su conveniencia”.

Cabe mencionar que el obispo castrense mantiene vínculos estrechos con jueces y políticos. En 2024 organizó un viaje al Vaticano para tres magistrados y, en agosto, pidió públicamente al presidente Javier Milei que “salde la deuda pendiente” con los represores. Además, en marzo declaró en un programa radial: “Creo que hay gente muy valiosa y muy buena; que la historia hay que mirarla en su tiempo y no sacarla de contexto”.

Asimismo, se mostró muy cerca de figuras políticas como Victoria Villarruel y ya es habitue en los tribunales de Comodoro Py, reforzando su influencia en el debate sobre la justicia por crímenes de la dictadura. Su respaldo al fallo de la Corte y su difusión en medios generan preocupación entre organizaciones de derechos humanos que siguen los casos de lesa humanidad.

