Encuesta: el electorado enfoca alternativas fuera de la política tradicional y los outsiders toman más protagonismo

Un estudio de opinión pública sobre eventuales candidatos presidenciales provenientes del mundo empresario y de los medios de comunicación reveló que una parte del electorado comienza a explorar alternativas por fuera de la política tradicional.El sondeo ubicó a Marcos Galperin al frente de las preferencias entre quienes eligieron alguno de los nombres evaluados, seguido por Daniel Hadad. Entre quienes manifestaron una preferencia, Marcos Galperin con residencia permanente en Uruguay obtiene el 37,8% de las respuestas, captando mayor respaldo dentro del universo analizado. El trabajo ubica en segundo lugar a Daniel Hadad, que alcanzó el 23,8%, mientras que Jorge Brito reunió el 15%, Carlos Melconian el 13,4% y Horacio Marín el 10%.Uno de los principales hallazgos del estudio es el posicionamiento del empresario Daniel Hadad, cuyo desempeño es atribuido por los autores a una construcción institucional sostenida en el tiempo y no únicamente a su nivel de conocimiento público. "El posicionamiento de Daniel Hadad constituye uno de los principales hallazgos del estudio", señala el informe.El trabajo agrega que "su segundo lugar no responde solo a su nivel de conocimiento, sino a una presencia institucional consolidada a través de los medios y de su capacidad para generar espacios de diálogo con dirigentes políticos, empresarios, académicos y referentes sociales". En esa línea, sostiene que, en un escenario de creciente fragmentación política, la sociedad parece valorar a quienes pueden tender puentes entre distintos sectores.Cuando los resultados se proyectan sobre el total de la muestra, incluyendo a quienes respondieron "ninguno", Galperin alcanza el 12,1%, Hadad el 7,6%, Brito el 4,8%, Melconian el 4,3% y Marín el 3,2%. En ese escenario, la opción "ninguno" concentra el 68% de las respuestas, muy por encima de cualquier figura individual. La diferencia entre ambos cuadros responde a la metodología utilizada: en el primero considera exclusivamente a quienes eligieron alguno de los nombres propuestos, mientras que el segundo incorpora al conjunto de los entrevistados, incluidos aquellos que no se identifican con ninguna de las alternativas.Los resultados muestran que, si bien Galperin lidera con claridad entre quienes se inclinan por un outsider y Hadad aparece como la figura con mayor reconocimiento institucional detrás del empresario tecnológico, el elevado porcentaje de respuestas negativas evidencia que todavía no existe un liderazgo consolidado por fuera de la política tradicional.