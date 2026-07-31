El 44% de los jóvenes no logra independizarse por los bajos ingresos que tienen

El acceso a una vivienda se ha convertido en un desafío enorme. Un reciente estudio demostró que el 44% de los jóvenes sigue residiendo en el hogar familiar. Esta tendencia obedece principalmente a la grave imposibilidad económica para poder sostener de forma definitiva una vida completamente independiente.Según el revelador informe publicado por el Centro de Investigaciones Sociales de la UADE, la canasta de emancipación asciende a unos $1.321.651 mensuales a nivel nacional. Frente a un salario promedio de $900.000, independizarse exige contar con un 47% más de los ingresos que la mayoría percibe en la actualidad.Para comprender las grandes dificultades habitacionales, los especialistas desglosaron los gastos mensuales:- El costo del alquiler representa un promedio de $623.726.- Los servicios básicos, como las expensas, luz, gas, agua e internet, suman unos $370.512.- La canasta básica de consumo personal alcanza los $327.413.A esta grave situación financiera se le suma una marcada brecha de género en los ingresos. Mientras los varones logran emanciparse con un sueldo promedio de $900.000, las mujeres lo hacen con ingresos cercanos a los $616.300, lo que representa un 32% menos al momento de concretar la mudanza.El estudio advierte que convivir con los padres genera una ineludible doble percepción emocional. Por un lado, predomina una fuerte sensación de tranquilidad y apoyo mutuo (27%). Sin embargo, por el otro, aparecen la profunda frustración por no independizarse (14%) y una preocupante sensación de estancamiento personal (13%).Pese a las intenciones reales, el 76% de aquellos que viven con sus padres admite no aportar dinero al hogar, o hacerlo solo de manera ocasional. Esto marca una dependencia económica altamente significativa que retrasa la edad mediana de emancipación en Argentina hasta los 28,1 años.Además, el relevamiento detectó el fenómeno del regreso al hogar parental. El 15% de los encuestados volvió a vivir con su familia después de haber concretado previamente una independencia. Las causas principales de este retroceso son:- El retorno desde el exterior (36%).- Una separación o un divorcio amoroso (17%).- Los enormes aumentos en los costos habitacionales (14%).