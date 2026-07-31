31.07.2026 / CADENA NACIONAL

"Por desinterés": la Cadena Nacional de Javier Milei sufrió una abrupta fuga de rating en la TV

La reciente cadena nacional del presidente Javier Milei sufrió una fuerte caída de audiencia. Los datos revelaron un sorpresivo rechazo a la transmisión.



El presidente Javier Milei utilizó nuevamente el formato de cadena nacional para comunicar sus medidas, pero la respuesta del público no fue la esperada. Durante la emisión oficial, los números de rating evidenciaron un constante declive, demostrando un claro desinterés por parte de los televidentes a lo largo del discurso.

Según informó el periodista, el promedio general de la transmisión oficial logró ubicarse en 24.8 puntos. Sin embargo, la curva de atención fue marcadamente descendente a medida que avanzaban los minutos y gran parte del público abandonó la pantalla abierta:
- La emisión gubernamental arrancó a las 19:59 horas con un pico inicial de 28.5 puntos de audiencia.
- Hacia el final del mensaje, a las 20:12 horas, los números se habían desplomado hasta los 23.6 puntos.
- Esta abrupta fuga de casi 5 puntos implica que aproximadamente un 17% de los espectadores decidió apagar la televisión o cambiar de canal durante el anuncio.

Un dato curioso que arrojó este análisis refleja hacia dónde migraron los espectadores en su intento de esquivar el discurso político. En la previa a la cadena, la TV paga marcaba 18.7 de rating, pero posteriormente esa cifra trepó fuerte a 22.2. Este movimiento concluye en un claro diagnóstico: "Mientras iba la cadena nacional la gente se fue a mirar películas".

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