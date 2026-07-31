Que arme su proyecto: Santilli pidió la renuncia de Villarruel y la desafió a competir en un espacio propio

El jefe de Gabinete,, advirtió que "si hay una persona que no está de acuerdo que dé un paso al costado. Que arme su proyecto y que compita", en referencia a las críticas de la vicepresidenta, quien en las últimas horas manifestó en sus redes sociales que le "preocupa profundamente que el Presidente de la Nación replique insensateces e inventos"."Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior", retrucó en su cuenta de X la segunda al mando del país.Las declaraciones de Santilli llegaron luego de que la titular del Senado reaccionara a un mensaje de la diputada Lilia Lemoine, reposteado por Milei, en el que la vinculaba políticamente con la legisladora Marcela Pagano, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, entre otras acusaciones.Tras la publicación del Presidente, Villarruel respondió con dureza. "¿Esta locura galopante la retwittea el presidente? Parece contagioso el delirio", escribió en un primer mensaje. Minutos más tarde redobló las críticas: "El presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez. Si es así que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas por cerebro de microbio Bolukalo", en alusión a Lemoine.En declaraciones radiales, Santilli evitó responder a los cuestionamientos puntuales de la vicepresidenta y se limitó a marcar diferencias políticas. "Si hay una persona que no está de acuerdo que dé un paso al costado. Que arme su proyecto y que compita", insistió el jefe de Gabinete.Dicho episodio expuso, una vez más, la ruptura entre Milei y Villarruel, una disputa que desde hace meses se traslada al plano público y que, tras la cadena nacional del jueves, asentó posiciones entre ambas figuras.