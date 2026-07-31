Difícil negarse a esta ley: Bullrich defendió la reforma del Banco Central y confía en que servirá para medir alianzas

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado,, aseguró que "es difícil que alguien se niegue" al proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, bajo el argumento de que el proyecto pretende "cuidar el peso y el bolsillo". Así lo expresó en sus últimas declaraciones, donde además se mostró convencida de que la iniciativa obtendrá el respaldo necesario en el Congreso y de que la discusión servirá para pulir alianzas de cara a 2027."No se emite más ni tampoco se le presta plata al Tesoro para que financie estructuras políticas o estructuras gubernamentales que terminan no siendo útiles", sentenció. En esa línea, la legisladora reivindicó el rumbo económico de la administración libertaria: "Hemos decidido que el Estado argentino no sea un pozo ciego, un lugar donde uno saca, saca y saca"."Estoy convencida de que todo lo que se ha mandado va a salir antes de fin de año", auguró respecto a los tiempos que el Gobierno tiene en mente.Consultada sobre las expectativas de cara a su tratamiento en el Congreso, la legisladora sostuvo que tanto la reforma, como el resto del paquete económico, permitirá definir alineamientos con sus frecuentes aliados. "Creo que se va a dividir bien. Va a quedar claro quiénes son los que, de alguna manera, sin ser parte del Gobierno, acompañan conceptos que ordenan el país, que ordenan la economía, que generan una distribución de fondos del sector público al sector privado".Si bien, anticipó que "el kirchnerismo seguramente se va a oponer", la exPRO confía en que "el resto la va a aprobar". En ese sentido, insistió: "Son cambios muy estructurales. Desarmar una estructura de tantos años de burocracia, de robo, de uso del dinero público a partir de la inflación. Es razonable que estén como anonadados y que en muchos casos tarden en comprender eso".