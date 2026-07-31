La oposición rechaza la reforma del BCRA que anunció Milei

Tras la presentación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y del resto del paquete económico anunciado poren cadena nacional, referentes de la oposición, economistas y dirigentes sindicales salieron a rechazar las iniciativas del Gobierno al advertir que restringen las herramientas de política económica y debilitan el rol del Estado.El diputado nacional de Unión por la Patriafue uno de los primeros en cuestionar los anuncios presidenciales. "Otra vez el presidente promete reformas ambiciosas para sostener la narrativa de que están cambiando la historia en pos de un futuro promisorio que estaría a la vuelta de la esquina pero que nunca llega", sostuvo. Además, afirmó que el modelo que impulsa Milei "no se utiliza en prácticamente ningún país del mundo".El legislador también apuntó contra el denominado “grillete fiscal” y el mecanismo de shutdown que el Gobierno pretende incorporar. “El esquema de 'shutdown' tampoco se aplica en casi ningún país y en los Estados Unidos ha generado estragos e incluso aumento de la presión fiscal por los problemas que genera en la cadena de pagos del Estado”, afirmó, al cuestionar la iniciativa inspirada en el modelo estadounidense.Por su parte, el expresidente del Banco Centralpuso el foco en los cambios previstos para la conducción de la entidad monetaria. “Le quieren dejar un caballo de Troya al gobierno que viene”, sostuvo. Además, recordó que quienes hoy impulsan esa protección no apoyaron la misma medida durante el cambio de gobierno de 2015. Asimismo, advirtió que “no existe ningún país que criminalice la emisión monetaria”.Las críticas también llegaron desde el, que difundió un informe en el que rechazó el objetivo único que Milei pretende fijar para el Banco Central. Según el centro de estudios, las principales autoridades monetarias del mundo combinan la estabilidad de precios con metas vinculadas al empleo, la producción y la regulación financiera. Además, sostuvo que, si bien el proyecto toma como referencia el modelo peruano, este “lo excede en varios aspectos” al eliminar herramientas de intervención y restringir aún más el manejo de utilidades y títulos públicos.Desde Unión por la Patria,puso en duda que el oficialismo consiga los apoyos necesarios en el Congreso para avanzar con la reforma. “Es toda una gran bolsa de humo”, lanzó, y remarcó que el Gobierno no cuenta con los dos tercios de ambas Cámaras que necesitaría para determinadas decisiones.En esa línea, el senadorplanteó que el debate debería incluir una mirada federal y propuso incorporar representantes de las provincias al directorio del Banco Central para que tengan participación en las decisiones que afectan a sus economías.Desde el plano sindical, el secretario general de ATE,, fue uno de los más contundentes: “El ‘shutdown’ ya se inició y fue usted con sus políticas el que lo provocó”, escribió en redes sociales. “No mienta, porque muchos servicios esenciales ya no se están garantizando por el ajuste, recorte, vaciamiento y despidos masivos”, agregó.