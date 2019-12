Triple Emergencia: Santiago Cafiero apuesta a la responsabilidad de todos los diputados

"Obviamente siempre hay tensiones, pero apostamos a la responsabilidad de todos. La situación de crisis del país la tenemos que entender, que estamos con una economía con virtual default (...) Tenemos que ser muy conscientes de la situación en la que estamos y creemos que tenemos que poner todas las herramientas del estado para los que menos tienen", remarco en diálogo con el Destape.En este marco, apuntó contra "los resabios que deja Macri” en referencia al hecho de que “los abuelos se saltean comidas, a niños que no tienen para comer, a argentinos y argentinas que hacen una sola comida en el día”.“Esa es la Argentina que tenemos y si no la aceptamos no se van a entender las medidas excepcionales que estamos tomando", remarcó el jefe de Gabinete en pos “de sacar al país adelante”.