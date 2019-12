Por "persecución", Bonadio quedó afuera de una causa que le armó a Cristina derivada de los Cuadernos

la justicia expulsó al juez Claudio Bonadio de una de las causas que le armó a Cristina Fernández de Kirchner derivada de los Cuadernos por lo que se espera que la nulidad de todo el expediente

se espera que la defensa de la vicepresidenta pida la nulidad de toda la causa porque el procesamiento fue firmado por Bonadio luego de la recusación planteada por Parrilli, ahora ahora provocó la salida del juez. Eso haría caer todo el expediente

Con el paso de los días tras la salida del poder, comienzan a desnudarse y caerse algunas maniobras ejecutadas desde Comodoro Py en tiempos de la administración Cambiemos. Así, Bonadio fue apartado por una recusación del actual senador, a quien también había procesado en el mismo expediente pero que luego fue desprocesado por la Cámara Federal. Con la salida del "Pistolero" del caso, la causa quedó a cargo el juez Sebastián Casanello. La defensa de Parrilli había recusado a Bonadio por una denuncia penal y un pedido de juicio político contra el magistrado. Pero el juez y luego la Cámara Federal habían rechazado ese intento. dijo Slokar en su voto, por lo que la Sala II de Casación entendió que la recusación era válida por una supuesta. Según los magistrados de Casación, en la causa se encuentran. En su voto, el camarista Slokar planteó que "la pesquisa del presente expediente data de hechos que habrían sido cometidos entre 2003 y 2015 y que fue iniciada tres años después de haber cesado la presunta comisión del delito, a instancias del propio magistrado recusado, que ordenó la extracción de testimonios en el marco de otro proceso a su cargo, originando de este modo la persecución penal". Slokar también tuvo en cuenta que. Su parecer fue respaldado por sus colegas de la Casación. Es que hace un mes, la Cámara Federal desprocesó a Parrilli y confirmó el procesamiento de la ex presidenta por el uso de los aviones oficiales para trasladar muebles, aunque no se consideró delito que se trasladaran los diarios y resúmenes de prensa a Río Gallegos o El Calafate. Los jueces entendieron que ese material periodístico era atinente a sus funciones y que, en todo caso, pudo haber constituido una falta ética. La investigación de los vuelos fue armada por Bonadio a raíz de la investigación nacida de las fotocopias de los cuadernos del ex chofer. Supuestamente, en su búsqueda de pruebas sobre el presunto transporte de bolsos -jamás encontrados- con dinero al Sur, el juez citó a los pilotos de los aviones oficiales. Y allí se topó con declaraciones que apuntaban a traslado de diarios y muebles. Eso lo llevó a generar otra causa, que, casualmente, por sorteo le tocó a él mismo. Con esta decisión de Casación,