Macri ordenó destruir una escalera de marmol en Casa Rosada pero le echó la culpa a otros

Según publicó Página 12, Mauricio Macri desoyó a los representantes de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos y mandó a destruir por decisión propia una escalera histórica que se encontraba en la Casa Rosada. Se trataba de una escalera de marmol hecha en 1895 y se destruyó para poner un ascensor.El 17 y el 25 de octubre de 2016 las arquitectas Andrea Morello, Mariana Quiroga y María Turull inspeccionaron la Casa Rosada, enviadas por la Comisión que preside Teresa de Anchorena. LComo lo de monumento histórico es una figura legal, pedir un parecer de la Comisión antes de meter mano a los edificios es de rigor. Las inspecciones resultaron en un informe de 25 páginas presentado por las arquitectas y aprobado por la Comisión.. La terraza, por ejemplo, está cribada de antenas, cabinas, cableríos y cajas de todo tipo, por no hablar de tallercitos y otros agregados. Por todo el interior se sigue apreciando la irrefrenable tendencia estatal al “sucucheo”, la constante subdivisión de ambientes en sucuchos, casi siempre por divisiones con paneles. YY al final,Como se ve, la lista es exageradamente detalladas, una precaución normal para que luego no digan que como no estaban los peldaños de mármol, por ejemplo, entendieron que sí podían sacarlo.Pero los encargados de la Casa en esa época no hicieron caso e igual se cargaron la escalera. Ahora le echan la culpa a la Comisión, que rápidamente difundió el informe, como para que quede en claro quiénes fueron los que destruyeron el patrimonio y, de paso, quebraron la ley.