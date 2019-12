Estamos ajustando a los que están más holgados en favor de los que menos tienen, antes no era así

“No es verdad que el ajuste esté sobre la clase media, está sobre quienes gastan dólares para viajar al exterior. Lo que le pasa a la Argentina es que se quedó sin un bien preciado que se llama dólar, hay que cuidarlo, porque con esos dólares compramos insumos para seguir creciendo", manifestó con claridad Alberto sobre el recargo del 30%.

Alberto Fernández sostuvo que quiere "terminar con esos sótanos de la democracia y que la Justicia se convierta en un juego de pícaros o de delincuentes que extorsionan para sacar ventajas". "Los jueces tienen que saber que no existen más operadores judiciales, que si aparecen en nombre mío o de la ministra de Justicia, les están mintiendo", explayó.

Alberto Fernández habló en el canal de cable Todo Noticias sobre la ley de solidaridad y los puntos que para la prensa generaron mayor polémica. Así les dejó bien en claro que no se trata de un ajuste porque no lo pagarán los que menos tienen, recordó que la fuga de capitales y el endeudamiento del macrismo nos dejó sin dólares y por eso es necesario aplicar el impuesto del 30%.afirmó el mandatario en una entrevista con TN.En tal sentido explicó que estas medidas afectarán, aseguró.Fernández aseguró que su intención esAsí el Presidente remarcó que “no me preocupa la palabra ajuste”, y que en realidad "agregó.dijo, poniendo como ejemplo los 35 millones de pesos que se inyectaron en la economía de Concordia (Entre Ríos) tras la habilitación de 6.000 tarjetas de alimentos que beneficiaron a supermercados y comercios locales.Refiriéndose a las retenciones impuestas al sector agrario, dijo que “no quiero desalentar al campo, por eso esta vez tendrán un sistema de reintegro que no tenían con la 125., reconoció Fernández. "Que el peronismo unido permite sacar esta ley como salió, no tengo dudas. Vamos a seguir trabajando unidos con los trabajadores, yo voy a cumplir cada una de las cosas que dije.insistió.En otro pasaje de la extensa entrevista habló sobre el Poder Judicial y recordó: "Me preocupaba cuando detenían gente y estaban durante 4 años sin condena firme yLas críticas que tenía siguen todas en pie", indicó.Refiriéndose a la agencia Federal de Inteligencia (AFI), dijo: "La democracia necesita un servicio de inteligencia que deje de espiar opositores y deje de visitar jueces que ve que el poder de turno demanda.En materia de seguridad cuestionó la gestión de la ministra Patricia Bullrich y remarcó que fue "muy crítico de la doctrina Chocobar, del peritaje patético de Gendarmería en el caso (del fiscal Alberto) Nisman, el caso (Santiago) Maldonado que quedó turbio".Y agregó:Las duras son imposibles de admitir porque generan un daño físico enorme.