Desidia PRO: encontraron 160 mil vacunas contra el sarampión vencidas que Vidal desechó en un depósito

La cobertura de vacunación contra el sarampión donde se detectaron casos no superó el 50% durante la gestión de Vidal y Macri. En algunos municipios, como Lanús y Quilmes, ni siquiera llegó al 30%. Y el Ex Secretario de Salud de la Nación dice que no faltaron vacunas. pic.twitter.com/bN8Evefxz6