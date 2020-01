"Alberto se ha empezado a dar cuenta que las condiciones que tuvo en el 2003 gracias a San Remes hoy no existen

El expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, hizo un balance de la gestión de Cambiemos y se refirió al programa económico de Alberto Fernández al que por el momento "no lo veo con horizonte o que se muestre a mediano plazo". De todos mods destacó que a diferencia de Mauricio Macri "hay un conjunto de decisiones que han sido tomadas en emergencia que el anterior Gobierno no entendió".“Yo veo hoy el escenario con una sociedad muy confundida en términos de su demanda de qué quiere.planteó Melconian al ser entrevistado por Marcelo Longobardi.Siguiendo con su reflexión, Melconian agregó: “Luego viene la otra oportunidad perdida, que deja al liberalismo argentino en forma totalmente dogmática, sin ideas. La pobreza general en materia de ideas hace del entorno una sociedad muy confundida, sin modelo, con pérdida de credibilidad, con falta de confianza en sus dirigentes.Luego de este pantallazo de la situación argentina, se metió de lleno en la gestión de Alberto Fernández., en términos de mundo, en términos de organización económica, en términos de dónde estamos yendo, es claramente un retroceso lo que está ocurriendo en Argentina”, sostuvo.. Si el resultado de este programa da que la inflación da 40 y la economía 0, ¿fracasó o tuvo éxito en el 2020?, consideró.Finalmente, se refirió a la deuda de Buenos Aires. “A las provincias hay que dejarlas que tomen deuda y si no pueden pagar las castigarán en las agencias de riesgo internacional. Esta vez estamos en una cosa que no sabemos si es acordada, no acordada., concluyó.