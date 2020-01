Desde la Legislatura bonaerense le pidieron a Carrió que deje las drogas

La líder de la Coalición Cívica se auto percibió como "judía espiritual" con el objetivo de acusar de antisemitas a quienes ponen en duda la pericia de la Gendarmería en la causa por la muerte de Alberto Nisman. Las declaraciones de Carrió se habían dado horas antes del acto en homenaje al ex fiscal que no había contado con el respaldo oficial de la DAIA y que fue utilizado políticamente por Juntos por el Cambio.“Frente a las múltiples declaraciones antisemitas en las redes sociales, me declaro judía espiritual y expresó que tales voces sólo reflejan odio, resentimiento y anti humanidad”, había publicado Carrió en su cuenta de Twitter.En este marco, González consideró que Carrió es “una persona que está desequilibrada mentalmente”. “Es una provocadora serial.Es una falta de respeto para la comunidad judía que hable con tanta liviandad, sobre todo cuando ella se la pasa hablando de que es católica apostólica romana”, completó.