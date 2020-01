Denunciaron a la cúpula de la UIF macrista por encubrir lavado de dinero del narcotráfico

se conoció una nueva denuncia penal que apunta a un escándalo que alcanza incluso escala internacional: hubo una presentación penal contra la cúpula de la Unidad de Información Financiera macrista por encubrir maniobras de lavado de dinero del narcotráfico colombiano, realizadas por un banquero también cercano a la última gestión nacional

Federici y Talerico

dictamen liberatorio para ese banco en el caso de Henry de Jesús López Londoño, más conocido como "Mi Sangre", quien había sido detenido en Argentina y extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado

Martino

La salida del poder deinició un proceso que desmorona el relato de la transparencia de Cambiemos y expone lo que ya empieza a conocerse como, en paráfrasis del latiguillo utilizado por la militancia PRO contra el kirchnerismo en tiempos de bonanza. Es queEl diputado nacional por el Frente de Todosdenunció penalmente al titular de la UIF,, y a su segunda,, por haber encubierto presuntas maniobras de lavado de dinero proveniente del peligroso narco del país cafetero. La denuncia recayó en el juzgado federal N° 9 a cargo dey la fiscal será, disparó Tailhade.A través de un comunicado, el legislador recordó que desde el macrismo "se llenaron la boca hablando de la lucha contra el narcotráfico, pero no hicieron nada por cortar el eslabón más importante: el del blanqueo del dinero proveniente de ilícitos", y remató con que "en lugar de eso, encubrieron a los lavadores".El diputado, por no haber informado maniobras sospechosas de lavado de activos que incluso eran públicamente conocidas e investigadas por la justicia.En el primero de los episodios, Federici y Talerico, abogada de HSBC hasta 2015 y que además de su delicado rol institucional en la UIF era una macrista militante muy activa en las redes, elaboraron unIncreíblemente, Federici y Talerico exculparon al HSBC, como expuso Tahilade, pese a que estaba acusado por las múltiples operaciones financieras llevadas a cabo por Marcelo Oscar Chirizola, presunto testaferro del narco colombiano Mi Sangre. Y la decisión se habría tomado incluso contra la opinión del Consejo Asesor de la UIF, quien luego emitió por unanimidad un dictamen en rechazo a la misma.Ese racional y legal rechazo del Consejo de la UIF que desatendió la cúpula macrista se debía principalmente a que en ese momento se encontraba en trámite ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 un proceso penal por lavado de dinero contra Chirizola y otras personas que, aparentemente, conformaban un "equipo" de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Pese a eso, Federici decidió la absolución del HSBC.El HSBC no es un banco, además, sin antecedentes en ese tipo de aniobras: la entidad inglesa con sede en Hong Kong arrastra un lamentable historial de lavar dinero del narco. De hecho, la SEC de Estados Unidos lo multó en su momento en miles de millones de dólares por lavar dinero del Cartel de Sinaloa de México. También fue acusado de instrumentar un fraude con bonos de ese país.Luego de la derrota del macrismo en las presidenciales, la cúpula del HSBC decidió proteger a Martino y lo retiró de la Argentina. Lo mandó lejos, a su cede central de Hong Kong (¿temor a ir preso?), donde trabaja actualmente. El kirchnerismo siempre puso el ojo en este banco: al banquero militante PRO ya lo había sacado del país durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, cuando enfrentó acusaciones de lavado y tuvo que declarar en el Congreso. Cuando su amigo Macri ganó la Presidencia en 2015, volvió a conducir la sede argentina.. Incluso lo pusieron al tanto del riesgo que implicaba para él y para el banco que no se informara al organismo la existencia de operaciones dinerarias vinculadas al narcotráfico. Le dieron tiempo además para que el Banco "limpiara" las pruebas."No es nueva la relación de Martino con el narcotráfico: ya en 2015 estuvo acusado de lavar 7 mil millones de dólares para el cartel de Sinaloa, cuando era el tesorero de la sucursal del HSBC en México. Lo que es novedoso es que al menos en dos ocasiones el macrismo, a través de Federici y Talerico, encubrió las maniobras de lavado de dinero narco que Martino realizó en Argentina", concluyó Tailhade.Federici y Talarico conducirán la UIF por su mandato legal vigente hasta fin de mes, cuando serán reemplazados por los elegidos de Alberto Fernández para es organismo. Tienen destino fijo en Comodoro Py.