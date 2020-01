Deuda: Argentina necesita una solución medianamente rápida

El ex presidente aseveró, en una reunión con dirigentes del Pro en Villa La Angostura, que había advertido a sus funcionarios sobre los riesgos de tomar deuda, aunque sus colaboradores le habrían respondido que debía "seguir" en esa línea."Me impresionó mucho que un presidente diga que él sabía que tomar deuda irresponsablemente iba a hacer explotar la Argentina, que él se dio cuenta en 2017, cuando hizo campaña diciendo que tenía la economía controlada, y que la mejor solución que encontró fue pedir dinero al FMI para pagarle a acreedores y usó el dinero para cualquier cosa menos para pagar esa deuda", planteó Fernández sobre su antecesor, en una entrevista con el canal C5N.Y agregó: "No entendí muy bien si estaba en un grupo terapéutico o si estaba hablando seriamente un ex presidente que decía semejante cosa, que estaba destruyendo la economía y que siguió adelante con su lógica destructiva".Ante el viaje del ministro de Economía Martín Guzmán a Nueva York, donde transmitirá la voluntad de pago ante el inminente inicio del proceso de reestructuración de deuda, el mandatario sostuvo que el país necesita una "definición medianamente rápida" en ese sentido.Sobre las tareas de comunicación en esta cuestión, aclaró: "Sólo actúa Guzmán y yo soy el otro posible vocero. Conozco lo que está haciendo, pero tratamos de ordenar las cosas para que no pase esto que pasa tan frecuentemente en Argentina de que se empieza a especular, hablar y hacer confabulaciones, y eso sólo complica el escenario"."Las posibilidades de pago de la deuda se hacían virtualmente imposibles de cumplir. Le expliqué cómo eso había funcionado con cierta negligencia de los que dieron los préstamos y una enorme irresponsabilidad del Estado argentino, y también con cierta complacencia del FMI", relató.