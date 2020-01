El vice de la UCR trató de sumiso a Salvador: Tuvo una actitud de seguidismo acrítico por miedo a perder los cargos

“Lo peor es que repartió responsabilidades en asesores que no menciona y también en quienes fuimos sus socios electorales como el radicalismo, que no tuvimos la oportunidad de discutir las política esenciales”, criticó el ex ministro del Interior de De La Rúa para quien las palabras de Macri “lo invalidan hacia el futuro para generar el supuesto liderazgo que pretende”. En otra línea, lo trató de cínico.Por otra parte, también apuntó contra el ex vicegobernador bonaerense y presidente de la UCR Provincia, Daniel Salvador. “Salvador ha sido parte de esto. Prácticamente él ha tenido una actitud de seguidismo acrítico sin ningún planteo diferenciador a pesar de haber estado en un lugar expectable”, expresó Storani aConsideró además que “desaprovechó” su posición “como si fuera temeroso de perder los cargos que en su momento ostentaba”.